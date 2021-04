Microsoftが64bit版OneDriveをリリース

2021年4月8日、Microsoftがオンラインストレージサービス「 OneDrive 」の64bit版をパブリックプレビューとして公開しました。 OneDrive sync 64-bit for Windows now in public preview - Microsoft Tech Community https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-onedrive-blog/onedrive-sync-64-bit-for-windows-now-in-public-preview/ba-p/2260619

・関連記事

1人で75TBもアップロードしたユーザーのせいでOneDriveの容量無制限が廃止、無料で使える容量も減少に - GIGAZINE



容量削減を発表したOneDriveがボーナス配布、無料で15GBを使い続けるための方法を発表 - GIGAZINE



LinuxからOnedriveを使うと遅くなるが「Windows」をユーザーエージェントに加えると高速化する - GIGAZINE



Windows 10から削除すべき「役立たずのゴミ」機能まとめ - GIGAZINE

2021年04月09日 11時10分00秒 in ネットサービス, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.