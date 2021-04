LinkedInから5億人分の個人情報が流出、自分のアカウントへの影響の確認方法と対策とは？

Facebookから 5億人を超えるユーザーの個人情報が流出 したことが報じられていますが、新たに、ビジネス特化型SNS「 LinkedIn 」からも5億人分の個人情報が流出し、ハッキングフォーラムで取引されていることが判明しました。 Scraped data of 500 million LinkedIn users being sold online, 2 million records leaked as proof | CyberNews https://cybernews.com/news/stolen-data-of-500-million-linkedin-users-being-sold-online-2-million-leaked-as-proof-2/

・関連記事

Facebookから5億3300万人分のユーザーデータが流出、史上最悪のデータ漏えいになるとの指摘も - GIGAZINE



無料で5億3300万人分のユーザーデータが流出したFacebookに登録していたメールアドレスが漏えいしているかを調べる方法 - GIGAZINE



約8億のメールアドレスおよび紐付けられた個人情報が流出、流出元のメール検証サービスは速攻でオフラインに - GIGAZINE



1億件以上のユーザー情報を盗みアメリカ史上最大級のデータ流出事件を起こした男の裁判が判決へ - GIGAZINE



無料でデータ侵害の被害者になったかチェック&通知でお知らせまでしてくれるサービス「Firefox Monitor」 - GIGAZINE



無料で自分のパスワードが過去の漏洩データに載った危険なものかどうかをチェックできるサービス「Pwned Passwords」 - GIGAZINE



自分のメールアドレスやID名で検索するとハッキングされて過去の流出リストに入っていたかどうかがわかる「Have I been pwned?」 - GIGAZINE

2021年04月09日 11時07分00秒 in セキュリティ, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.