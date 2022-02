2022年02月22日 16時00分 ソフトウェア

Windows 11 ProもHomeと同じくMicrosoftアカウントが必須になる見込み



Windows 11をPCでインストールできるかどうかを示すシステム要件で、「インターネット接続とMicrosoftアカウント」の項目には「Windows 11 Home エディションにはインターネット接続とMicrosoftアカウントが必要です」という記載があります。これは、Windows 11 ProではMicrosoftアカウントがなくてもインストールできることを示すものですが、今後、Windows 11 ProでもHomeと同じようにMicrosoftアカウントが必須になる可能性が指摘されています。



Announcing Windows 11 Insider Preview Build 22557 | Windows Insider Blog

https://blogs.windows.com/windows-insider/2022/02/16/announcing-windows-11-insider-preview-build-22557/



Windows 11 will soon be closed off to anyone without internet | TechRadar

https://www.techradar.com/news/upcoming-windows-11-pro-update-will-force-you-to-have-an-internet-connection





2022年2月に公開されたWindows 11 Insider Preview Build 22557はスタートメニューのフォルダー分けや通知の制限、「フォーカスセッション」の強化など、多くの新機能追加や改良が行われました。



Windows 11に追加される新機能まとめ「スタートメニューのフォルダ分け」「エクスプローラーの改善」「新設計のタスクマネージャー」など盛りだくさん - GIGAZINE





この中でひっそりと加えられたのが、Windows 11 Proでも最初のセットアップ時にMicrosoftアカウントが必要になるという変更です。



これまでWindows 10や11では、セットアップ時にMicrosoftアカウントとは紐付かない、独自の「ローカルアカウント」を作成して使用することができましたが、これができなくなるというわけです。





あくまでWindows Insider Programに盛り込まれる機能はテスト段階のもので、正式に搭載されると決まったわけではありませんが、Microsoftアカウントを使いたくなくて回避してきたユーザーにとってはなかなかつらい先行きとなりそうです。