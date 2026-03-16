2026年03月16日 14時00分 ソフトウェア

Windows11で「ユーザーフォルダ名をセットアップ中に自由に設定できる機能」が実装へ



Windows 11の初期セットアップ中にユーザーフォルダ名を自由に設定できるようになる機能が、2026年3月13日(金)に配信されたWindows 11のDev ChannelとBeta Channelに実装されました。



Announcing Windows 11 Insider Preview Build 26220.8062 (Beta Channel) | Windows Insider Blog

https://blogs.windows.com/windows-insider/2026/03/13/announcing-windows-11-insider-preview-build-26220-8062-beta-channel/



Windows 11's initial setup is getting a long-requested feature - Neowin

https://www.neowin.net/news/windows-11s-initial-setup-is-getting-a-long-requested-feature/



これまでは新しくWindows 11をセットアップすると、ユーザーフォルダ名がMicrosoftアカウントのメールアドレスやプロフィール名をもとに自動で作られていました。しかし、しかし、名前が長かったり全角文字だったりすると、ユーザーフォルダ名が使いにくくなってしまうことがあります。





今回の変更では、初期設定の途中でPC名を決める画面に「User folder name」という項目が出てきて、そこから好きな名前を入力できます。つまり、ユーザーフォルダ名を最初からわかりやすいものにしておけるようになるわけです。



2025年10月時点でユーザーフォルダ名のカスタマイズ機能は導入されていましたが、コマンドプロンプトで名前を変更する必要があり、一般ユーザーには使いづらいものでした。今回の変更で、ユーザーフォルダ名のカスタマイズを画面操作でできるようにしたというのがポイントです。





Microsoftは「2025年秋からInsider向けに展開を開始した機能をさらに拡張し、Windowsセットアップの『デバイス名』ページでユーザーフォルダにカスタム名を指定できるようになりました。今回のアップデートにより、カスタム名の選択がより簡単になりました」と述べています。



ただし何でも自由な名前にできるわけではなく、Windowsの標準命名規則に従う必要があり、使えるのは英字と数字、一部の記号だけ。また、この設定ができるのはセットアップ中だけで、その場で設定しなければ従来どおり自動のフォルダー名で進みます。



このユーザーフォルダ名のカスタマイズ機能は、Windows Insiderプログラムで2026年3月13日(金)に配信されたWindows 11のDev Channel(ビルド26300.8068)とBeta Channel(ビルド26220.8062)のプレビュー版に搭載されています。

