Microsoftが開発者向けの「Windowsの詳細設定」パネルを開発中であることが報じられる

MicrosoftがWindows 11のパワーユーザー向けに「Windowsの詳細設定」という新しい設定項目を用意していることが同社の開発者から明かされました。公開された画像からは、「エクスプローラー」の詳細設定があることが確認できます。 Windows Advanced Settings - Feature Exploration! · Issue #1983 · microsoft/devhome · GitHub https://github.com/microsoft/devhome/issues/1983 Microsoft is planning an 'Advanced Windows Settings' panel for Windows power users https://www.xda-developers.com/microsoft-advanced-windows-settings-panel-mockup/ 2023年12月1日にWindows 11の開発者向けアプリ「Dev Home」に関連した情報が公開され、Dev Homeのプレビュー版に「Windowsの詳細設定」という新しい設定項目が開発段階にあることが明らかにされました。 具体的な設定項目は以下の通りで、エクスプローラーからフォルダにタグ付けをしたり、フォルダのアイコンを変更したりする設定が用意されています。

2023年12月04日 14時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1p_kr

