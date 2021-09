Windows 11のリリースが2021年10月5日に決定

Windows 11 available on October 5 | Windows Experience Blog https://blogs.windows.com/windowsexperience/2021/08/31/windows-11-available-on-october-5/ Microsoftによると、Windows 10からWindows 11への無料アップグレードは10月5日開始。ただし、対象端末が一斉にアップグレードできるようになるわけではなく、「可能な限り最高のエクスペリエンスを影響できるように」ということを考慮した上で、ハードウェアの適格性や信頼性メトリック、デバイスの使用年数などを勘案して、徐々に展開されるとのこと。

2021年09月01日 10時15分00秒 in ソフトウェア, Posted by logc_nt

