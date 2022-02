Windows 11に追加される新機能まとめ「スタートメニューのフォルダ分け」「エクスプローラーの改善」「新設計のタスクマネージャー」など盛りだくさん

・関連記事

MicrosoftがAmazon Appstore Preview経由でWindows 11向けに1000以上のAndroidアプリを提供開始 - GIGAZINE



Android 13搭載のPixelはWindows 11とChromebookへAndroidアプリを「ストリーミング」可能 - GIGAZINE



Windows 11の新しいタスクマネージャーのデザインが明らかに - GIGAZINE



Windows 11へのアップデートを阻止してくれる「Windows10 Up Stop」 - GIGAZINE



Windows 11でFirefoxなどブラウザの「Edge回避機能」がついにブロックされる - GIGAZINE



2022年02月17日 14時03分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.