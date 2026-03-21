2026年03月21日 15時00分 ソフトウェア

MicrosoftがWindows 11の今後のアップデートについて発表、タスクバーの位置変更や不要なCopilotの起動削減など



Windows Insider Programチームのパヴァン・ダヴルリ氏が、Windows 11の今後のアップデートについてWindows公式ブログで発表しました。これによると、Windows 11のタスクバー位置を上下左右自由に変更できるようになったり、一部アプリケーションでの不要なCopilotの起動ポイントを削減したりと、ユーザーからの要望が多かった修正が加えられる予定です。



Our commitment to Windows quality | Windows Insider Blog

https://blogs.windows.com/windows-insider/2026/03/20/our-commitment-to-windows-quality/





MicrosoftはコミュニティからのWindowsの使用感に関するフィードバックを受けて採用したアップデートを、2026年3月から4月にかけてWindows Insiderプログラム参加者向けのビルドでプレビュー公開する予定です。Microsoftがリリース予定のアップデート内容は以下の通り。



・タスクバーのカスタマイズ機能をさらに強化

タスクバーの位置変更はユーザーから最も多く寄せられた要望のひとつだそうで、タスクバーを画面の上部または側面に移動できる機能を追加することで、ワークスペースをより簡単にカスタマイズできるようになります。





・AIを最も効果的な場所に、巧みかつ集中的に統合

MicrosoftはWindows全体でCopilotがどのように、そしてどこに統合されるかについて、意図的に取り組んでいます。真に便利で、丁寧に作り込まれたエクスペリエンスに重点を置くため、Snipping Tool、写真、ウィジェット、メモ帳などのアプリでは不要なCopilotの起動ポイントを削減予定です。



・Windows Updateによる中断を軽減

Windows Updateの受信は予測可能で計画しやすいものであるべきということで、Microsoftは今後より多くの制御機能を提供予定です。これにはデバイス設定中にアップデートをスキップしてデスクトップに素早くアクセスしたり、アップデートをインストールせずに再起動またはシャットダウンしたり、必要に応じてアップデートを一時停止したりする機能が含まれます。さらに、自動再起動や通知の回数を減らすことで、アップデートによる煩わしさを軽減する予定です。



・より高速で信頼性の高いファイルエクスプローラー

ファイルエクスプローラーは、Windowsで最もよく使用されるインターフェースのひとつです。今回の改良では、起動時間の短縮、ちらつきの軽減、スムーズなナビゲーション、日常的なファイル作業におけるパフォーマンスの向上に重点が置かれる予定です。



・ウィジェットとフィード体験のコントロール性をさらに向上

ウィジェットは邪魔になったり圧倒されたりするものではなく、便利で関連性の高いものであるべきです。デフォルト設定をより控えめにし、ウィジェットの表示タイミングと表示方法をより細かく制御できるようにし、Discoverフィードのパーソナライズ機能を改善します。



・よりシンプルで透明性の高いWindows Insiderプログラム

Windows Insiderプログラムは、Windowsの未来を形作るための取り組みであり、参加方法や期待できることが分かりやすいものであるべきです。より明確なチャネル定義、新機能への容易なアクセス、より高品質なビルド、ユーザーからのフィードバックがWindowsにどのように反映されるかの可視性の向上、そしてMicrosoftと直接交流できる機会の増加など、ユーザーがより簡単にプログラムに参加できるよう、様々な変更が予定されています。



・フィードバックハブの改良

ユーザーからのフィードバックはWindowsの改善に不可欠であり、簡単に共有したり、他のユーザーの意見を確認したりできることが重要です。フィードバックハブのこれまでで最大規模のアップデートをInsiderプログラム参加者向けに展開します。デザインを一新することで、フィードバックの送信やコミュニティとの交流がより迅速かつ容易になります。

