MicrosoftがWindows 11のスタートメニューでも広告のテスト表示をスタート

Microsoft starts testing ads in the Windows 11 Start menu - The Verge https://www.theverge.com/2024/4/12/24128640/microsoft-windows-11-start-menu-ads-app-recommendations 現地時間の2024年4月12日、MicrosoftはWindows 11 Insider Previewのビルド22635.3495(KB5037000)をベータチャネルにリリースしました。このKB5037000で、Windows 11のスタートメニュー下部の「おすすめ」部分に、Microsoft Storeのアプリが推奨表示される広告機能が実装されたことが明らかになりました。

2024年04月13日 16時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by logu_ii

