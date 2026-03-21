2026年03月21日 15時15分 メモ

【訃報】俳優で空手チャンピオンのチャック・ノリスさん死去



伝説的アクションスターであり、その強さをネタにした多数のジョークも知られている俳優のチャック・ノリス(本名：カルロス・レイ・ノリス)さんが亡くなりました。86歳でした。







Chuck Norris Dead: Walker, Texas Ranger Star Was 86

https://people.com/chuck-norris-dead-walker-texas-ranger-8691783



Chuck Norris, 'Walker, Texas Ranger' Star, Dead at 86

https://www.rollingstone.com/tv-movies/tv-movie-news/chuck-norris-dead-obituary-1235534496/



ノリス氏は1940年3月10日生まれ、オクラホマ州南部の小さな町・ライアン出身です。ノリス氏自身の回想によると、子どものころは内気で運動も勉強も苦手だったとのこと。





高校卒業後の1958年、空軍警察官としてアメリカ空軍に入隊し、のちに芸名として用いることになる「チャック」というあだ名がつきました。



韓国にある烏山空軍基地に配属されたのち、アメリカに戻って1962年8月に除隊。以後は空手道場を主宰しつつ大会に出場し、1969年に競技生活から引退するまでの間に、数々の空手大会のタイトルを獲得しました。この期間、俳優らに武術指導を行うこともあり、ヒーロードラマ『グリーン・ホーネット』に出演していたブルース・リーとはトレーニングを共にするなどして親交を深めました。



俳優としては1968年、スパイコメディ映画『サイレンサー 破壊部隊』の端役でデビュー。



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1972年に公開されたアクション映画『ドラゴンへの道』では、ブルース・リーの宿敵となる空手家役を演じて注目を集めました。



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初主演は1977年公開の映画『Breaker! Breaker!』。それまでにも複数の主演オファーがあったものの、ノリス氏はストーリー展開の結果として感情が高まったところでアクションに入るこの作品を選んだそうです。



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1978年に公開された『暗黒殺人指令(Good Guys Wear Black)』は力を入れた作品でしたが、配給会社に断られたため自主配給。しかし、制作費の18倍の興行収入を上げる大ヒットとなり、ノリス氏はアクションスターとしての地位を確立しました。



次作『フォース・オブ・ワン(A Force of One)』も自主配給でヒットさせると、1980年公開の『オクタゴン』からは配給会社がつき、オファーも殺到。『地獄のコマンド』などのヒット作に主演しました。1990年代になると映画こそあまりヒットしなくなるものの、ドラマ『炎のテキサス・レンジャー』が大人気を博しました。



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往年のアクションスターが集結した映画『エクスペンダブルズ』の続編『エクスペンダブルズ2』では久々に俳優業に復帰しています。



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ノリス氏は、その強さを過剰なまでに強調したジョーク「チャック・ノリス・ファクト」も有名で、「チャック・ノリスは手榴弾を投げてから爆発するまでの間に50人を殺した」「チャック・ノリスは全弾装填のリボルバーでロシアンルーレットをして勝った」「進化論などない。チャック・ノリスが生きることを許可した生物のリストがあるだけだ」「かつてコブラがチャック・ノリスの足を噛んだ。5日間の耐えがたい痛みの後、コブラは死んだ」「実はチャック・ノリスは4年前に死んでいるが、死神は勇気がなくてチャック・ノリスに死んだことを伝えることができない」など、大量の「ファクト」が生み出されています。



Chuck Norris Facts - The Original Collection Since 2005

https://www.chucknorrisfacts.net/



チャック・ノリスとは (チャックノリスとは) [単語記事] - ニコニコ大百科

https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%83%8E%E3%83%AA%E3%82%B9

