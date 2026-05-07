2026年05月07日 16時24分 メモ

【訃報】『宇宙刑事ギャバン』一条寺烈役の俳優・大葉健二さん死去

by Georges Seguin



特撮ドラマ『宇宙刑事ギャバン』の主人公・一条寺烈(宇宙刑事ギャバン)役や、『バトルフィーバーJ』の曙四郎(バトルケニア)役、『電子戦隊デンジマン』青梅大五郎(デンジブルー)役など、アクションのある作品を中心に活躍した俳優で実業家の大葉健二さんが亡くなったことがわかりました。71歳でした。







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大葉さんは1955年生まれ、愛媛県松山市出身。アクションスター・千葉真一さんに憧れ、ジャパンアクションクラブ(JAC)に第1期生として入所。1972年から1973年にかけて放送された『人造人間キカイダー』のスタントでデビューしました。





スーパー戦隊シリーズ3作目の『バトルフィーバーJ』では、バトルケニア・曙四郎役をスーツアクターとともに担当。オープニングからロープにぶら下がるアクションを本人が演じているのを確認できます。



バトルフィーバーJ 第01話[公式] - YouTube





『バトルフィーバーJ』に続いてスーパー戦隊シリーズ4作目の『電子戦隊デンジマン』でもデンジブルー・青梅大五郎役およびスーツアクターを担当しました。複数の戦隊モノに出演する事例は大葉さん以外にもありますが、メインキャラクターを連続で担当したのは異例のことです。



電子戦隊デンジマン 第01話[公式] - YouTube





そして、1982年から1983年にかけて放送された『宇宙刑事』シリーズ1作目『宇宙刑事ギャバン』では、ギャバン・一条寺烈役を演じました。



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1984年に公開された映画『コータローまかりとおる！』で天光寺輝彦役を担当するにあたって剃髪したのに続き、ドラマ『影の軍団』にもスキンヘッドの忍者・がま八役でレギュラー出演したため、『宇宙刑事』シリーズの最後に放送された総集編「3人の宇宙刑事 ギャバン シャリバン シャイダー大集合!!」には禿頭で出演しました。





その後、郷里の松山に戻っていましたが、2007年にジャパンアクションエンタープライズに復籍。2011年に公開された映画『ゴーカイジャー ゴセイジャー スーパー戦隊199ヒーロー大決戦』に青梅大五郎役で出演。



映画『スーパー戦隊199ヒーロー大決戦』予告編 - YouTube





歴代スーパー戦隊シリーズとクロスオーバーする『海賊戦隊ゴーカイジャー』には曙四郎として出演。さらに、2012年公開の『海賊戦隊ゴーカイジャーVS宇宙刑事ギャバン THE MOVIE』ではギャバン・一条寺烈、青梅大五郎、曙四郎の3役を演じました。



『海賊戦隊ゴーカイジャーVS宇宙刑事ギャバン』について About his new film - YouTube





2017年公開の映画『スペース・スクワッド ギャバンVSデカレンジャー』では、石垣佑磨さん演じる2代目ギャバン・十文字撃をサポートしつつ生身での立ち回りを見せました。



「スペース・スクワッド ギャバンVSデカレンジャー」予告編 - YouTube





以後も精力的にイベントに参加していましたが、2018年5月に自宅で倒れ、療養とリハビリに励んでいることが伝えられていました。

