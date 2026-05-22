2026年05月22日 12時05分 サイエンス

「ギザの大ピラミッド」が4000年以上にわたって地震に耐えられた理由が明らかに

by Nina



ギザの大ピラミッドは紀元前2500年頃に作られたとされる巨大建造物であり、1個あたり2トンを超える石材が230万個も使われています。新たな研究では、ギザの大ピラミッドがたびたび地震に見舞われつつも、4000年以上にわたりほぼ完全な姿を保ってきた理由について明らかになりました。



Architectural and geotechnical aspects affecting earthquake resilience for the antique Egyptian Khufu pyramid | Scientific Reports

https://www.nature.com/articles/s41598-026-49962-6



The Great Pyramid Has Survived 4,600 Years. A Strange Feature May Help Explain Why. : ScienceAlert

https://www.sciencealert.com/the-great-pyramid-has-survived-4600-years-a-strange-feature-may-help-explain-why



Great Pyramid of Giza is remarkably resilient to earthquakes —‬ and it's due to the ancient Egyptians' 'extraordinary' engineering knowledge | Live Science

https://www.livescience.com/archaeology/ancient-egyptians/great-pyramid-of-giza-is-remarkably-resilient-to-earthquakes-and-its-due-to-the-ancient-egyptians-extraordinary-engineering-knowledge



ギザの大ピラミッドは古代エジプト第4王朝を統治したクフ王の墓とされており、230万個もの巨石を積み上げた総重量600万トンにも及ぶ巨大建造物です。完成時の高さは約147mで、それから4500年近くが経過しても大きな崩壊などには見舞われず、約138mというほぼ完全な高さを維持しています。



ピラミッドは大部分が固体構造であり、重量は地面と接する底面全体に分散しているため、非常に頑丈な建造物であることは確かです。また、エジプトは建造物に大きな被害を与える地震が少ない地域でもありますが、ギザの大ピラミッドから半径80km以内でもたびたび大きな地震が発生しています。1847年にはマグニチュード推定6.8の大きな地震がこの地域を襲ったほか、1992年にはマグニチュード5.8の地震が記録され、ピラミッド上部の石がいくつか剥がれ落ちる被害が発生しました。



たびたび地震に見舞われているにもかかわらず、最も古いピラミッドのひとつであるギザの大ピラミッドは、他の世界各地のピラミッドが崩落する中でもその姿を保ち続けてきました。この理由について調査するため、エジプト国立天文学・地理学研究所の地震学者であるアセム・サラマ氏が率いるチームは、ピラミッド内部および周辺部に振動センサーを設置し、周囲の振動に対してピラミッドがどのように振動するのかを調べました。



by Warren LeMay



研究チームは王の間・女王の間・王の間の真上に存在する重量軽減の間・通路・トンネル・外側の石・ピラミッド周辺の地面などに合計37個の振動センサーを設置しました。これらのセンサーは遠くの道路を走る車両・風・海洋波のエネルギー・地殻を伝わる微弱な振動など、その地域に偏在するさまざまな発生源からの微細な振動を捉えることが可能です。



重量軽減の間に振動センサーを設置する研究者の写真が以下。







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