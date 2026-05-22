2026年05月22日 12時26分 AI

ChatGPTでPowerPointを自動操作してスライドを作れる「ChatGPT for PowerPoint」が登場



ChatGPTにPowerPointを操作させて新しいスライドの作成や既存のスライドの編集などができる「ChatGPT for PowerPoint」のベータ版をOpenAIが公開しました。



ChatGPT for PowerPoint | Create and edit presentations with ChatGPT

https://chatgpt.com/apps/powerpoint/







Have you ever thought to yourself: I really don't want to make this PowerPoint.



Good news: ChatGPT can now create and edit presentations directly in PowerPoint.



Build, update, understand, and polish presentations directly in PowerPoint while keeping slides editable.



Now in… pic.twitter.com/q3rTN24AHh — ChatGPT (@ChatGPTapp) 2026年5月21日



ChatGPT for PowerPointはPowerPointのアドインとしてMicrosoftストアで提供されています。2026年3月にOpenAIがフロンティアモデルであるGPT-5.4をリリースした際に、Excelアドインとして「ChatGPT for Excel」のベータ版をリリースしており、今回新たにPowerPointにも対応した形になります。



OpenAIが「GPT-5.4」をリリース、人間より上手にPCを操作できる「エージェント性能に優れた最も有能で効率的なフロンティアモデル」 - GIGAZINE





ChatGPT for PowerPointはアドインを追加してOpenAIアカウントでサインインすることで使用できます。





ChatGPT for PowerPointを用いることで、自然言語で指示するだけでゼロからスライドを生成したり、既存のスライドを編集したりできます。スライドを分析して不足点や想定質問を導き出すこともできます。



さらに、重要な変更を実行する前にユーザーに確認を求める機能も搭載しており、安全性と信頼性が確保されているそうです。



ChatGPT for PowerPoint in betaはChatGPTの無料ユーザーを含む世界中のすべてのアカウントが利用可能です。アクセス権限は契約プランやワークスペース設定、管理設定によって異なります。

