2026年05月22日 12時56分 ハードウェア

無線通信ハックガジェット「Flipper One」の開発が進行中、Wi-Fiや5GなどあらゆるIP通信のハックに対応＆ローカルAIを実行可能でFlipper Zeroとは別カテゴリのデバイス



無線通信ハッキングデバイス「Flipper Zero」の開発で知られるがFlipper Devicesが、LinuxベースのOSを搭載したIP通信ハッキングデバイス「Flipper One」を開発中であることを2026年5月21日に発表しました。



Flipper One — we need your help

https://blog.flipper.net/flipper-one-we-need-your-help/



Flipper Devicesが開発したFlipper ZeroはBluetoothや赤外線通信などの無線通信に対応したデバイスで、ユーザーが自分で機能を追加して「電化製品のリモコン」や「NFC式のドアロックを解錠」など多様な用途に使えることから人気を博しています。一方で、あまりにも自由度が高すぎることから「iPhoneを使用不能にする」とか「電力メーターを破壊する」といった危険な用途にも使えてしまい、一部の国で取引が規制される事態も発生しています。



幅広い周波数帯やNFC・Bluetooth・赤外線にも対応した遠隔操作デバイス「Flipper Zero」 - GIGAZINE





新たに開発中のFlipper Oneの見た目はこんな感じ。黒基調のカラーリングを採用しています。





Flipper Zeroは低消費電力のマイクロコントローラーをベースにしたデバイスで、NFCや赤外線といったオフラインの無線通信をハックすることを主目的としていました。一方で、Flipper OneはローカルAIを実行できるほどの高性能チップを搭載しており、LinuxベースのOSを実行してWi-Fiやイーサネット、5G、衛星通信としったIP接続の通信ハックを主目的としています。このため、Flipper OneはFlipper Zeroの後継機種ではなく別カテゴリの製品として位置付けられています。





Flipper Zeroの操作は本体に搭載した物理ボタンのみで完結するように設計されています。





1Gbpsでの通信が可能なイーサネットポートを2個搭載。5GモデルやWi-Fi 6Eに対応する無線チップも内蔵しています。さらにUSBケーブルを用いたイーサネット接続にも対応しています。





OSはDebianベースの「Flipper OS」を新規開発中。Flipper OSはDebianに「プロファイル」と呼ばれるスナップショットレイヤーを追加したOSで、OSをクリーンインストールせずとも複数の環境を切り替えられるようになっています。また、マウスやキーボードを接続せずとも各種操作を実行できるようにUIが最適化されています。





高度な処理を担うCPUと低消費電力なMCUを両方搭載しているのも大きな特徴です。CPUは「RK3576」を採用し、MCUは「RP2350」を採用。Flipper OSを起動せずにMCU単体で使うこともできます。





RK3576にはNPUやGPUも内蔵されており、ローカルAIモデルを実行することが可能。開発チームはコミュニティと協力してFlipper Oneでの動作に最適化した専用AIモデルを開発する姿勢を示しています。





Flipper OneはM.2対応の拡張モジュールによって機能を強化することが可能。





例えば「M.2対応の衛星通信モジュールを接続して衛星通信を実現する」といった用途が想定されています。





GPIOモジュールも取り付け可能です。





HDMIポートも搭載しており、「持ち運べるTVボックス」として使うこともできます。





また、USB Type-CポートはDP Altモードに対応しており、USBケーブル1本で「Linuxデスクトップの映像を出力しつつ、バッテリーを充電し、モニター経由でキーボードやマウスを接続する」という環境を構築できます。





Flipper Oneのパーツ情報はすべて公開されており、自分で自由に改造可能。





さらに、ユーザー同士の開発コミュニティである「Flipper One Developer Portal」も準備されています。



Flipper One Developer Portal - Flipper One Documentation

https://docs.flipper.net/one



また、Flipper Oneは「真にオープンなARM Linuxシステム」となることも目標とされています。既存のARM Linuxシステムには「チップの仕様が完全にオープンになっているわけではない」という問題が存在するとのこと。開発チームは最大の障壁として「RK3576のDDRトレーナーの仕様が不明」という点を挙げており、コミュニティに対して「Rockchipに対してRK3576の仕様を公開するように説得する方法を見つける」といった貢献を求めています。

