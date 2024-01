2024年01月24日 13時00分 ハードウェア

組み込み機器向けOS「OpenWrt」の開発チームが100ドル以下の独自ハードウェア「OpenWrt One」の開発計画を発表



組み込み機器向けのLinuxディストリビューション「OpenWrt」の開発チームが、独自設計ハードウェア「OpenWrt One」の開発計画を発表しました。OpenWrt Oneは100ドル(約1万5000円)以下で販売される予定で、収益はOpenWrtプロジェクトの運営に充てられます。



OpenWrt One - celebrating 20 years of OpenWrt - Release and security announcements - OpenWrt Forum

https://forum.openwrt.org/t/openwrt-one-celebrating-20-years-of-openwrt/183684



[OpenWrt Wiki] Voting 2024-01-17 - OpenWrt One

https://openwrt.org/voting/2024-01-openwrt-one



OpenWrtはルーターなどのネットワーク機器にインストールすることを主目的に開発されているLinuxディストリビューションで、ユーザーはOpenWrtをデバイスにインストールすることでデバイスを自由自在にコントロールできるようになります。OpenWrtはASUSやバッファロー、エレコムなどの有名メーカー製デバイスを含む数多くのデバイスにインストール可能。対応デバイスのリストは以下のリンク先で確認できます。



[OpenWrt Wiki] Table of Hardware

https://openwrt.org/toh/start





新たに、OpenWrtの開発チームは独自設計ハードウェア「OpenWrt One」の開発計画を発表しました。OpenWrt Oneはシングルボードコンピューター「Banana Pi」の開発チームと共同開発され、100ドルを下回る価格で販売される予定です。また、ハードウェアの設計情報はオープンソースで公開される予定とのこと。OpenWrt Oneの仕様は以下の通りです。



SoC MediaTek MT7981B Wi-Fi MediaTek MT7976C (2x2 2.4 GHz + 3x3/2x2 + zero-wait DFS 5Ghz) DRAM 1GiB DDR4 フラッシュメモリ 128 MiB SPI NAND1

4 MiB SPI NOR イーサネット 2x RJ45 (2.5 GbE + 1 GbE) USB(ホスト) USB 2.0 (Type-A) USB(デバイス、コンソール) Holtek HT42B534-2 UART to USB (USB TYpe-C) ストレージ M.2 2042 for NVMe SSD (PCIe gen 2 x1) ボタン 2個 (リセット、ユーザー) メカニカルスイッチ ブート選択用スイッチ1個 LED 2x (PWM driven), 2x ETH Led (GPIO driven) 外部ハードウェア監視 EM Microelectronic EM6324 (GPIO driven) RTC NXP PCF8563TS (I2C) with battery backup holder(CR1220) 電源 USB-PD 12-25V on USB-C port (optional 802.3at/af PoE via RT5400 module) 拡張スロット mikroBUS アンテナコネクタ 3x MMCX



OpenWrt Oneの開発計画は「OpenWrtの運用資金確保」「ハードウェアやLinuxについて学ぶためのプラットフォーム構築」「mikroBUSやGPIO、PCIe M.2による高度な拡張性を備えたデバイスの提供」などを目的に進められており、高性能ハードウェアの提供を目的としているわけではありません。このため、Wi-Fi 7などの高速通信規格への対応は行われません。また、OpenWrt One向けの専用カスタムOSも作成されず、通常のOpenWrtがそのまま動作するとされています。



記事作成時点では、開発メンバー間でロゴの使用や収益の扱いに関する投票が実施されています。投票によって計画が承認されれば、4~8週間以内に最終的な仕様が確定する予定です。