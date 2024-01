2024年01月24日 14時00分 ネットサービス

eBayが従業員の9%に相当する1000人を解雇

by Cheon Fong Liew



2024年が始まってから1カ月とたたずにGoogle、Discord、Twitch、UnityなどのIT企業が相次いで人員整理を打ち出す中、インターネットオークション大手のeBayが2024年1月23日に、従業員を大幅に削減する計画を発表しました。eBayはさらに、今後数カ月かけて不特定多数の請負業者との契約関係も解消する予定としています。



Ensuring eBay’s Long-Term Success

https://www.ebayinc.com/stories/news/ensuring-ebays-long-term-success/



EBay to slash about 1,000 roles, or 9% of full-time employees

https://www.cnbc.com/2024/01/23/ebay-to-slash-about-1000-roles-or-approximately-9percent-of-full-time-employees.html



Ebay to Cut About 1,000 Employees, Estimated 9% of Staff - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-01-24/ebay-to-cut-1-000-jobs-reduce-contractors-to-sharpen-focus



eBayのジェイミー・イアンノーンCEOは、従業員に送信したメールの中で、「eBayの長期的かつ持続可能な成長に向けた改革の中で最も重要かつ困難な判断となったのは、従業員数を約1000人(正社員の推定9%)削減することです。さらに、今後数カ月の間に代替要員の契約数も縮小する予定です」と述べました。



リストラの理由についてイアンノーンCEOは、従業員の数と人件費が成長を上回っていると指摘した上で、それに対処するために組織の再編成を実施する必要があったと説明しています。





eBayは、2023年11月に発表した直近の四半期決算で、収益が前四半期から5%増の25億ドル(約3700億円)で純利益は13億ドル(約1920億円)と業績が堅調だったことを報告しました。



しかし、イアンノーンCEOはアナリストとの電話会議で「第4四半期の消費者動向は軟化しており、特にヨーロッパでは厳しい状況が続いています。これは、ホリデーシーズンの伸びが緩やかになる可能性があることを示唆しています」と述べて、年末年始の売上が思うように伸びなかったことを明らかにしています。





eBayは2年連続で人員整理を余儀なくされており、2023年2月にも、パンデミックにより加熱した需要の減速を理由に、従業員の4%に当たる約500人の削減を発表しました。



海外メディアのBloombergは、「eBayは長年AmazonやWalmartなどの大手ライバルに市場シェアを奪われ、少しずつ会社の一部を切り売りしてきました。イアンノーンCEOは、高級時計や収集品などのニッチ市場に活路を見いだそうとしているほか、コスト重視の買い物客にアピールするリファービッシュ品を売り込もうとしています。しかし、eBayのアクティブな買い物客の数は2023年9月末時点で1億3200万人と、前年同期から3%減少しました」と述べて、Amazonなどが幅を利かせるEC市場でeBayの苦戦が続いていることを指摘しました。