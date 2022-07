約800円のWi-Fi対応マイコン「Raspberry Pi Pico W」が登場

・関連記事

500円台のマイコンボード「Raspberry Pi Pico」発売、独自開発のマイコン「RP2040」を搭載 - GIGAZINE



1000円台でRaspberry Pi Zeroの5倍の性能を持つ「Raspberry Pi Zero 2 W」が登場 - GIGAZINE



極薄・極小のワンボードコンピュータRaspberry Pi ZeroにWi-Fi+Bluetoothがついた「Raspberry Pi Zero W」が登場 - GIGAZINE



わずか600円台のコンピューター「Raspberry Pi Zero」が登場 - GIGAZINE



Raspberry Piを用いた安価で持ち運び可能な血液検査装置が開発される - GIGAZINE



新型コロナ検査キットを分解したらARMのチップが出てきて想像以上のハイテク製品だったことが判明 - GIGAZINE



2022年07月01日 10時50分00秒 in ハードウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.