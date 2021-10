1000円台でRaspberry Pi Zeroの5倍の性能を持つ「Raspberry Pi Zero 2 W」が登場

なお、2021年10月には世界的な半導体不足の影響を受けてRaspberry Pi 4の値上げが発表されていましたが、アプタン氏は「Raspberry Pi Zero 2 Wは半導体不足の影響を受けません。2021年中に20万台を出荷し、2022年前半に25万台を出荷する予定です」と述べています。また、Raspberry Pi Zero 2 Wの登場後も、Raspberry Pi ZeroやRaspberry Pi Zero Wとの併売を続けることを明言しています。 Raspberry Pi 4が半導体不足の影響で値上げへ、消えた1GBモデルも復活 - GIGAZINE

・関連記事

わずか600円台のコンピューター「Raspberry Pi Zero」が登場 - GIGAZINE



500円台のマイコンボード「Raspberry Pi Pico」発売、独自開発のマイコン「RP2040」を搭載 - GIGAZINE



蚊を自動検知してレーザーで滅却するRaspberry PIマシンが誕生 - GIGAZINE



Raspberry Piを用いた安価で持ち運び可能な血液検査装置が開発される - GIGAZINE



Raspberry Piで「スター・トレック」のトライコーダーを忠実に再現するプロジェクト「Picorder」 - GIGAZINE



Raspberry Piで基地局を作って飛行機のトラフィックを追跡する方法 - GIGAZINE

2021年10月29日 06時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.