メモリ高騰でRaspberry Piが再び値上げ
AI需要の増加に伴うメモリの価格高騰を受け、2GB以上のメモリを搭載したRaspberry Pi 4、Raspberry Pi 5、Compute Module 4、Compute Module 5の価格をさらに引き上げる必要があるとRaspberry Piが報告しています。Raspberry Piは2025年12月にRaspberry Pi 4やRaspberry Pi 5の値上げを発表したばかりです。
LPDDR4メモリの前例のない価格高騰を受け、2GB以上のメモリを搭載したRaspberry Pi 4、Raspberry Pi 5、Compute Module 4、Compute Module 5の価格を再び値上げしなければいけなくなったとRaspberry Piが報告しています。
メモリ容量1GBのモデルは値上されませんが、2GBモデルは10ドル(約1550円)、4GBモデルは15ドル(約2330円)、8GBモデルは30ドル(約4660円)、16GBモデルは60ドル(約9330円)値上げされることとなります。
キーボード一体型PCであるRaspberry Pi 500とRaspberry Pi 500＋は値上げの影響を受けることとなりますが、最も安価なキーボード一体型PCであるRaspberry Pi 400は値上げの影響を受けません。
キーボード一体型PC「Raspberry Pi 500」の安定性が抜群だったので冷却性能の秘密を探るべくバラバラに分解してみたよレビュー - GIGAZINE
Raspberry Piは「Raspberry Pi ZeroやRaspberry Pi 3といった旧モデルで使用されているLPDDR2メモリの在庫を数年分確保しているため、これらの製品の価格に変更はありません」と説明しています。
Raspberry Piは今回の値上げについて、「2026年はメモリ価格にとって再び厳しい年になりそうですが、我々は影響を最小限に抑えるよう尽力しています。以前にも説明した通り、現在の状況はあくまで一時的なものであり、状況が落ち着き次第、これらの値上げを解消したいと考えています」と説明しました。
