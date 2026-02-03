2026年02月03日 11時04分 ハードウェア

メモリ高騰でRaspberry Piが再び値上げ



AI需要の増加に伴うメモリの価格高騰を受け、2GB以上のメモリを搭載したRaspberry Pi 4、Raspberry Pi 5、Compute Module 4、Compute Module 5の価格をさらに引き上げる必要があるとRaspberry Piが報告しています。Raspberry Piは2025年12月にRaspberry Pi 4やRaspberry Pi 5の値上げを発表したばかりです。



More memory-driven price rises - Raspberry Pi

https://www.raspberrypi.com/news/more-memory-driven-price-rises/





LPDDR4メモリの前例のない価格高騰を受け、2GB以上のメモリを搭載したRaspberry Pi 4、Raspberry Pi 5、Compute Module 4、Compute Module 5の価格を再び値上げしなければいけなくなったとRaspberry Piが報告しています。



メモリ容量1GBのモデルは値上されませんが、2GBモデルは10ドル(約1550円)、4GBモデルは15ドル(約2330円)、8GBモデルは30ドル(約4660円)、16GBモデルは60ドル(約9330円)値上げされることとなります。





キーボード一体型PCであるRaspberry Pi 500とRaspberry Pi 500＋は値上げの影響を受けることとなりますが、最も安価なキーボード一体型PCであるRaspberry Pi 400は値上げの影響を受けません。



Raspberry Piは「Raspberry Pi ZeroやRaspberry Pi 3といった旧モデルで使用されているLPDDR2メモリの在庫を数年分確保しているため、これらの製品の価格に変更はありません」と説明しています。



Raspberry Piは今回の値上げについて、「2026年はメモリ価格にとって再び厳しい年になりそうですが、我々は影響を最小限に抑えるよう尽力して​​います。以前にも説明した通り、現在の状況はあくまで一時的なものであり、状況が落ち着き次第、これらの値上げを解消したいと考えています」と説明しました。

