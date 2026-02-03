2026年02月03日 11時20分 メモ

1冊でも教科書のデジタルコピーを共有した学生を訴訟する方針をデンマークの著作権侵害対策団体が発表



高福祉国家として知られるデンマークでは大学の学費は無料である代わりに教科書価格の高騰が続いており、「電子教科書を使用する学生のうち約半数が海賊版を入手している」と報じられたこともあります。デンマークの主要な海賊版対策団体であるRights Allianceは教科書の違法な共有が一向に減らないことを受けて、1冊でも教科書のデジタルコピーを共有していると民事訴訟を起こすという新たな方針を明らかにしました。



Nye midler tages i brug mod ulovlig deling af studiebøger

https://rettighedsalliancen.dk/pressemeddelelse-rettighedsalliancen-tager-nye-midler-i-brug-mod-ulovlig-deling-af-studieboger/





Danish Students Face Legal Action and Fines Over Textbook Piracy * TorrentFreak

https://torrentfreak.com/danish-students-face-legal-action-and-fines-over-textbook-piracy/



Rights Allianceが2023年に発表した調査結果によると、デンマークの大学に通う「電子版の教科書を利用している」と回答した学生のうち、約半数は少なくとも1冊以上の「海賊版の書籍」を使用したことを認めたとのこと。この数字は、教科書の著作権侵害を取り締まる積極的な試みにもかかわらず2020年から比較的安定しており、学生らは依然として海賊版の教科書を入手し続けている実態が明らかになりました。



デンマークの調査会社・Epinionが2025年に実施した調査では、デジタル教科書を使用している学生のうち少なくとも57％が違法に入手していることが判明しました。以下はデジタル教科書を使用している学生のデータを年ごとにグラフにしたもので、紺色が正規のデジタル教科書、赤色が違法なデジタル教科書、白色が不明ですが、違法なデジタル教科書の割合が前年より拡大していることが分かります。





さらに、2025年の調査では教科書の全文または一部をチャットAIにアップロードすることも問題視しています。教科書をチャットAIにアップロードすると、AIモデルに教材を学習させた上で教科書の内容がチャットAIの回答として出力されてしまう可能性があります。これにより教科書が無制限のユーザーに利用可能になりますが、Epinionの調査では約72％の学生が「チャットボットへの教科書のアップロードが違法行為であることを知らなかった」と回答しています。



学生向けの啓発活動を長年実施してきたにもかかわらずデジタル教科書の違法な共有が減らない現状を受け、Rights Allianceは学生を対象とした法的措置を本格的に開始する方針を明らかにしました。





2026年1月29日の発表によると、Rights Allianceは2026年2月より著作権法の民事訴訟規定に基づき、デジタル教科書を違法に共有した学生を提訴する活動に取り組んでいくとのこと。「目的は予防であり処罰ではない」とした上で、Rights Allianceは「個々のデジタル教科書の共有が違法であることが明確に示されるよう、事例を選定していきます」と述べています。また、著作権侵害が認められた場合には学生が損害賠償の支払いを命じられる可能性にも言及しています。



Rights Allianceによると、より多くの本を共有している学生ほど発見されやすかったり高額な罰金が科されたりとリスクは高いものの、共有した冊数が少ないからといって処罰の対象にならないわけではなく、1冊でも違法な共有があれば訴訟の対象となるそうです。



Rights Allianceのマリア・フレデンスルンド理事は「長年にわたり、対話と情報提供を通じて学生たちに働きかけてきましたが、7年間にわたる測定結果ではその効果が見られません。依然として半数以上が教科書を違法に共有している現状では、より明確なメッセージを送る必要があります。社会の他のあらゆる分野と同様に、法律違反には相応の罰則が科されるべきです。ただし私たちは個人を処罰したいのではなく、違法な情報共有には結果が伴うことを学生が理解できるような文化的な変化を生み出したいのです。当局や社会が私たちの法律や規則を後押ししてくれることで、学生がそれらを尊重し遵守する動機付けがより強まるでしょう」と語りました。