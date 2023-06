教科書が高すぎるせいで海賊版を入手する学生が増加、約半数は海賊版を使用しているというデンマークの調査結果も

高福祉国家として知られる デンマーク では大学の学費は無料ですが、講義に必要な教科書は学生が自分で購入する必要があります。ファイル共有や著作権侵害に関するウェブメディア・TorrentFreakは、「デンマークでは教科書が高すぎるせいで海賊版を入手する学生が増えており、電子教科書を使用する学生のうち約半数が海賊版を入手している」と報じました。 Nye tal viser, at studerendes ulovlige forbrug af studiebøger fortsat er en kæmpe udfordring | RettighedsAlliancen https://rettighedsalliancen.dk/nye-tal-viser-at-studerendes-ulovlige-forbrug-af-studieboeger-fortsat-er-en-kaempe-udfordring/ High Prices Make Textbook 'Piracy' Acceptable to Most Students * TorrentFreak https://torrentfreak.com/high-prices-make-textbook-piracy-acceptable-to-most-students-230604/ 大学で学ぶ学生たちは学費のほかに教科書や参考書籍の費用も負担する必要があり、古くから教科書代を節約するために先輩から譲り受けたり、図書館で借りたり、古本を購入したり、コピー機で必要部分をコピーしたりすることはありました。ところが近年では電子書籍の登場により、海賊版の教科書を入手する学生も増えているとのこと。 もちろん教科書の出版社は、学生たちの間で海賊版が流通することをよく思っていません。デンマークでは2023年5月にも、25歳の男性が「海賊版教科書のPDFを12人に販売した」として 罰金の支払いを命じられる など、これまでに数人の若者が海賊版教科書の販売で有罪判決を受けています。

2023年06月05日 21時00分00秒 in メモ, Posted by log1h_ik

