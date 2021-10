Raspberry Pi 4が半導体不足の影響で値上げへ、消えた1GBモデルも復活

Raspberry Pi財団が、シングルボードコンピュータの Raspberry Pi 4 の値上げを発表しました。Raspberry Pi 4と Raspberry Pi Zero の2GB構成が半導体不足の影響を受けたことが原因で、値上げと同時に過去にラインナップから消されていたRAM1GBのモデルが復活するとのことです。 Supply chain, shortages, and our first-ever price increase - Raspberry Pi https://www.raspberrypi.com/news/supply-chain-shortages-and-our-first-ever-price-increase/

2021年10月21日 11時50分00秒 in ハードウェア, Posted by log1i_yk

