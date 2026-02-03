2026年02月03日 11時00分 レビュー

ロジクール初のガスケットマウント構造採用でコトコトした打鍵音が気持ちいい日本語配列メカニカルキーボード「K98M」レビュー、柔らかいタイピングと打鍵音を実感してみた



ロジクールは同社初となる打鍵音を吸収するガスケットマウントを採用した日本語配列のメカニカルキーボード「Alto Keys K98M」を2026年2月2日に発表しました。発売に先駆けてK98Mを借りることができたので、分厚いガスケットマウントの見た目をじっくり確認したり実際の打鍵感を体験したりしてみました。



K98Mの化粧箱は以下のような感じ。





背面にはK98Mの特徴が記載されています。K98Mは「UniCushion」という独自技術のガスケットマウント層が採用されており、タイピングの音や振動を吸収して心地良い打鍵感とタイピング音を生み出すそうです。また、ホットスワップ可能なMarble Switchesという方式を採用しており、自分好みにカスタマイズしやすくなっています。





箱を開けたところ、K98Mは白い紙で保護されていました。





内容物はK98M本体、充電用のUSB-Cケーブル、接続用の「Logi Bolt USBレシーバー」、保証書類です。





K98Mの外観は以下のような感じ。K98Mは「グラファイト」と「オフホワイト」の2色がありますが、今回使用するのは「オフホワイト」です。K98Mは半角キーや変換キーがあるJIS日本語配列で、キー数は102キー。仕事場でも家でもコンパクトに使えるようにと、テンキーを維持しながら横幅を削減した98％規格のコンパクトサイズのキーボードです。





本体サイズは本体サイズ幅401mm、奥行147mm、高さ39.6mm。重さは1100gです。以下はA4用紙と左下の角を合わせて重ねた様子。





アルファベットキーのキーピッチ(キーの中心から隣のキーの中心までの距離)は約19mmです。





キーストロークは約4.5mmです。





実際にK98Mを打鍵してみた様子は以下のムービーをチェックするとわかります。ガスケットマウントが打鍵音を吸収して「コトコト音」になっており、メカニカルキーボードの金属感やキーストロークが大きめのキーボード特有の「カチャカチャ音」のような感じはありません。Enterキーやスペースキー、矢印キーは比較的軽い感触に感じましたが、Enterキーを強めに入力した場合でも控えめな打鍵音になっていました。



ロジクール初のガスケットマウント採用メカニカルキーボード「K98M」の打鍵音はこんな感じ - YouTube





K98Mはメカニカルキーボードで、キーボードを何ミリ押し込んだら入力が反応するかという「アクチュエーションポイント」が精緻になっています。実際に押してみると適度な打鍵感がありつつ、メカニカルキーボード特有の底打ち感が吸収されている感覚が分かります。





右側にはテンキーや矢印キーがあるほか、右上にはロジクールデバイス用カスタマイズアプリLogi Options+で設定できるスマートアクションキーがあります。





天面にはBluetoothスイッチとUSB-Cポートがあります。透明なボディに透けて見える白い部分がガスケットマウントの「UniCushion」です。ガスケットマウントは長く使用していると摩耗していきますが、K98MのUniCushionはかなり分厚く作られていることが分かるため、衝撃を吸収する能力が高く長持ちします。





右側面は以下のような感じ。奥側が分厚く軽い傾斜になっています。





左側面。





底面にも特にボタン類はありません。





裏面を見ると、上部に2つと下部に4つのすべり止めがあります。1100gとしっかりとした重量とすべり止めにより、作業中にキーボードがズレてしまうようなストレスがほとんどありません。





上部の左右には角度調整用のスタンドがあり、開いて立てることができます。





以下の左がスタンドなし、右がスタンドありで横から見た様子。





また、裏面の溝には接続用の「Logi Bolt USBレシーバー」を使わない時に収納しておくことができます。





それでは実際にPCと接続して使用してみます。K98MをPCと接続する方法はBluetoothと接続用のLogi Bolt USBレシーバーを用いる方法の2種類があります。まずはBluetoothで接続するため、天面のBluetoothスイッチをオンにします。





F1キーが点滅したらBluetooth接続準備OK。





PCのBluetooth設定を開いたら「デバイスの追加」をクリック。





「Bluetooth」をクリックします。





「Alto Keys K98M」と表示されたのでクリックしたところPINが表示されました。





K98MでPINを入力。





「デバイスの準備が整いました！」と表示されたら「完了」をクリック。





「Alto Keys K98M」が追加されました。





Bluetoothは3つの機器を登録して切り替えることが可能です。新しく登録する場合や切り替える場合はF1キー、F2キー、F3キーのいずれかを点滅するまで長押しすればOK。





また、付属のLogi Bolt USBレシーバーを使うとよりシンプルに接続が可能です。Logi Bolt USBレシーバーをPCのUSBポートの挿入。





K98MでfnキーとPを同時に長押ししたら接続完了。





デバイス一覧に「USB Receiver」と表示されていました。





K98Mを充電する場合は、付属の充電ケーブルを天面のUSB-Cポートに挿入します。





充電ケーブルをPC等に挿入すれば充電可能で、充電しながらの使用もできます。満充電かつバックライトをオフにした設定の場合、1年間の連続使用が可能とのこと。





F4キーを押すことで、7段階のバックライトを点灯させることもできます。以下は暗い部屋でバックライトの明るさを最大にした様子。





実際にK98Mで文字を入力してみたり、手元にあるメンブレン方式のキーボードやノートPCのキーボードと同じ文字を入力して打鍵感を比較したりと試してみたところ、K98Mのキーは「軽く押すだけで入力できる」と感じつつも、慣れないキーボードにありがちな「意図しないキーを押してしまう」ということも少なく、コトコトとした心地良い打鍵音と合わせて打鍵感がかなり良く感じました。少し触るだけでK98Mの特徴を感じられますが、重量感があってキーボードが固定されている感じや分厚いガスケットマウントの耐久性も合わせて、長く使えば使うほど良さが実感できるはずです。



ロジクールのAlto Keys K98Mは2026年2月26日発売予定で、ロジクールオンラインストアの価格は税込1万8590円です。

