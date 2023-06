2023年06月26日 08時00分 レビュー

コンパクトで持ち運びに便利なロジクールのワイヤレス静音マウス「MX ANYWHERE 3S」フォトレビュー



ロジクールが展開するPC周辺機器のフラグシップモデルとなる「MXシリーズ」から、ワイヤレスマウスの「MX ANYWHERE 3S」が2023年6月8日に登場しました。2020年10月に発売された「MX ANYWHERE 3」のアップデートモデルにあたる製品で、静音性もアップしたというMX ANYWHERE 3Sのサイズや重さなどをしっかりチェックしてみました。



MX Anywhere 3S ワイヤレス マウス、8K DPIセンサー搭載 |ロジクール

https://www.logicool.co.jp/ja-jp/products/mice/mx-anywhere-3s-wireless-mouse.html



MX ANYWHERE 3Sの化粧箱はこんな感じ。本体色はグラファイトとペイルグレーの2種類があり、今回レビューするのはグラファイトです。





MX ANYWHERE 3SはBluetooth接続もしくはLogi Bolt接続。Logi Boltはロジクール独自の接続プロトコルで、接続するには専用のUSBレシーバーが必要ですが、MX ANYWHERE 3SにはUSBレシーバーが同梱されていないので注意が必要です。





中箱を開けると、MX ANYWHERE 3S本体が収まっていました。





MX ANYWHERE 3Sを上から見たところ。高さ100.5mm×幅65mm×奥行き34.4mmです。





中央にはマウスホイールとボタン、インジケーターのLEDがあります。





かなりコンパクトな印象で、実際に手に持ってみるとすっぽりと手のひらに収まりました。





重さは実測で93g。





右側面。ゴムのような質感で、細かい溝がついています。





左側面も、右側面と同じくゴムのような質感で、細かい溝があります。また、サイドボタン2つが配置されていました。





裏面にはシールが貼られていました。





シールをはがすとこんな感じ。つるつるした足が4つあり、さらに電源スイッチと読み取り用のLED、機器切り替え用のスイッチがあります。





正面から見たところ。接続用のUSB-Cポートが見えます。





内箱のMX ANYWHERE 3S本体が収まっていた部分を取り外すと、他の内容物を発見。





保証書などの書類と、USB-Cケーブルが入っていました。





次は実際にMX ANYWHERE 3SをPCに接続して使ってみたところを記事化する予定です。



MX ANYWHERE 3Sは税込1万3970円で購入可能。Amazon.co.jpでも取り扱われており、記事作成時点で1万2700円で購入可能です。



Amazon.co.jp: ロジクール MX ANYWHERE 3S MX1800GR 静音 マウス Bluetooth Logi Bolt Unifying非対応 コンパクト Smart Actions 対応 高速スクロールホイール 充電式 ワイヤレスマウス 無線 Windows Mac Chrome iPad OS Android MX1800 グラファイト 国内正規品 : パソコン・周辺機器