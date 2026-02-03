2026年02月03日 10時36分 ソフトウェア

Adobeが2Dアニメーションソフト「Adobe Animate」の販売を終了



PhotoshopやIllustratorなどのクリエイティブツールを開発するAdobeが、2Dアニメーションソフトウェア「Adobe Animate」の販売を終了すると発表しました。



Adobeは2026年2月2日にAdobe Animateのリリースノートページを更新し、Adobe Animateのサポートおよび販売を2026年3月1日で終了すると発表しました。エンタープライズ版は2029年3月1日までアプリケーションへのアクセス、コンテンツのダウンロード、テクニカルサポートを利用可能です。その他のユーザーは、 2027年3月1日までテクニカルサポート、アプリケーションへのアクセス、コンテンツのダウンロードを利用可能です。





Adobe Animateの終了に合わせて、サポート終了に関するよくある質問(FAQ)をまとめたページも公開されています。



このFAQページ上で、AdobeはAdobe Animateの販売終了について「Animateは25年以上にわたって、アニメーションエコシステムの創造、育成、発展という目的を十分に果たしてきた製品です。テクノロジーの進化に伴い、ユーザーのニーズにより適した新しいプラットフォームやパラダイムが登場しています。この変化を踏まえ、Animateのサポートを終了する予定です」と説明しています。



しかし、テクノロジーメディアのTechCrunchはAdobeがAIへの投資を続けていることを踏まえ、「AdobeはAnimateがもはや同社の現在の方向性を代表しておらず、AI技術を組み込んだ製品により重点を置いているように思える」と指摘。



また、インターネット上ではAdobeがAdobe Animateに代わる代替ツールを用意していないことに対する懸念の声が上がっています。



あるユーザーはAdobe Animateのオープンソース化を求めていました。



Hey @Adobe open source this instead of ending it pic.twitter.com/ZZNn5cZYS4 — Tyler Glaiel (@TylerGlaiel) February 2, 2026



「Adobe Animateの授業を一学期丸ごとやってきたのに、今更販売終了だって」という学生の声も。



we literally had a whole semester of adobe animate class and now they're discontinuing it 😭 https://t.co/Xsn9t05qpV — きゆり・kiyuri (@kiyuri_P) 2026年2月2日



中には「Adobeは素晴らしい製品を破壊することで有名です」という指摘もありました。



Adobe Animate will be discontinued. @adobe has been legendary at destroying great products. pic.twitter.com/ABOUIJkQqS — Carl 💥 Creative Coding Club (@snorklTV) 2026年2月2日



なお、Adobeは年次カンファレンスのAdobe MaxでAdobe Animateに関する発表を行っておらず、Adobe Animateの2025年版もリリースされていませんでした。

