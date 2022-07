1キーで3端末との接続を切り替えられテンキーなしでコンパクトなワイヤレスメカニカルキーボード「SIGNATURE K855」レビュー

・関連記事

カタカタという音としっかりしたタッチが気持ちいいロジクールのワイヤレスメカニカルキーボード「MX Mechanical」と高機能ワイヤレスマウス「MX Master 3S」レビュー - GIGAZINE



チートを疑われるほどの爆速タイピングを可能とするキーボード「CharaChorder」とは? - GIGAZINE



指の動きだけでキーを全て入力可能なキーボード「DataHand」とは? - GIGAZINE



ペラペラのキーボードをくるっと巻き付けて簡単に持ち運べる小型PC「Vensmile K8」 - GIGAZINE



2022年07月14日 11時00分00秒 in レビュー, ハードウェア, 動画, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.