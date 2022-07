大手仮想通貨取引所のCoinbaseが位置情報データを法執行機関に販売していると報じられる

Coinbase Is Reportedly Selling Geolocation Data to ICE https://www.coindesk.com/business/2022/06/29/coinbase-is-reportedly-selling-geo-location-data-to-ice/ Coinbaseはユーザーの仮想通貨取引を追跡できる「Coinbase Tracer」というソフトウェアを開発し、アメリカの政府機関にソフトウェア本体やライセンスの販売を行っています。2020年5月と2021年4月には アメリカ合衆国シークレットサービス と5万ドル(当時のレートで約530万円)未満で比較的少額のライセンス契約を交わしたほか、2021年9月にはICEと136万ドル(当時のレートで約1億4000万円)の大規模な 契約を結びました 。 これまで、実際にCoinbase Tracerを通じてICEにどのような機能が提供されるのかは不明でしたが、監視団体のTech Inquiryが情報公開法に基づいて入手した文書によって機能の詳細が明らかになりました。その文書によると、Coinbase Tracerを使用することで、ブロックチェーンを介して仮想通貨の取引を追跡することができるとのこと。ブロックチェーンの分散型台帳は元から一般に向けて公開されているものですが、膨大なデータをソフトウェアツールを使わずに分析するのは大変困難なため、Coinbase Tracerは法執行機関が仮想通貨のやり取りを追跡する大きな助けとなります。

2022年07月01日

