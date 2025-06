アニメ『らんま1/2』第2期PV第1弾公開、ムース・右京・八宝斉・コロン・五寸釘ら登場へ

・関連記事

山口勝平&日髙のり子&佐久間レイが「らんま1/2」前作&今作を横断して語ったスペシャルステージレポート - GIGAZINE



「らんま1/2」アニメ第2期制作決定記念で「チャイナからの手紙」新MV公開 - GIGAZINE



完全新作的アニメ「らんま1/2」第1弾PV公開、主要キャストほぼ続投でアニメーション制作をMAPPAが担当 - GIGAZINE



らんま1/2のコラボカフェ「らんま1/2カフェ」であかねの特製カレーや猫飯店の五目ラーメンなど原作再現メニューを全制覇してきた - GIGAZINE



2025年06月22日 20時20分00秒 in 動画, アニメ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article The first trailer for the second season ….