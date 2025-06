macOS Tahoeの新ディスクイメージ形式「ASIF」でディスクイメージの読み書き速度が爆速化して現実のSSDレベルに迫る

The Eclectic Light Companyによると、ASIFイメージは、作成直後は100GBの容量があっても実際に使うディスクの容量は1GBもなかったとのこと。しかし、たくさん使ってからさらにボリュームを1つ追加した後だと、中身が空の状態でもディスク上では1.9GBから3.2GBくらいの容量を占めるようになったとのこと。なお、「hdiutil」コマンドを使用してディスクイメージを圧縮することは試しておらず、ASIFイメージに効果があるのかどうかはわからない状態だとThe Eclectic Light Companyは付記しています。 The Eclectic Light Companyは「 Stibium 」というツールを使い、100GBのASIFイメージの読み書き速度を測定しました。

Macで使われる ディスクイメージ は、ファイルやフォルダをまとめて管理したり、バックアップを取ったり、ソフトウェアのインストールを簡略化したりするのに便利ですが、そのパフォーマンスに課題がありました。特に暗号化されたスパースイメージ(UDSP)をAppleシリコン搭載Macの内蔵SSDに保存した場合、ファイルの書き込み速度が100MB/sと、安価なHDD並みに遅くなることがあります。 macOS Tahoe では、このパフォーマンス問題を解決するために、新しいディスクイメージフォーマットである Apple Sparse Image Format (ASIF)が導入されました。このASIFイメージについて、Mac関連の情報サイト・The Eclectic Light Companyが検証しています。 macOS Tahoe brings a new disk image format – The Eclectic Light Company https://eclecticlight.co/2025/06/12/macos-tahoe-brings-a-new-disk-image-format/ macOS Tahoeの発表と共に新しく登場したASIFイメージは、macOS Tahoeの「ディスクユーティリティ」を使うか、「diskutil」コマンドツールを使用することで作成できます。例えば、「diskutil image create blank --format ASIF --size 100G --volumeName myVolume imagePath」というコマンドを使えば、最大容量100GBで「myVolume」という単一のAPFSボリュームを持つASIFイメージを作成できます。また、既存のディスクイメージをASIFに変換するために、「from」オプションを使用することも可能です。

2025年06月22日 21時50分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1i_yk

