アニメ『らんま1/2』録り下ろしスペシャルボイスドラマ「天道家のお正月」公開
アニメ『らんま1/2』第2期の各動画配信サービスでの配信解禁を記念して、録り下ろしスペシャルボイスドラマ「天道家のお正月」が公開されました。
TVアニメ「らんま1/2」第2期 スペシャルボイスドラマ「天道家のお正月」 ／ "Ranma1/2" Season 2 Special Voice Drama - YouTube
ボイスドラマは、乱馬(声：山口勝平)／らんま(声：林原めぐみ)、あかね(声：日髙のり子)、なびき(声：高山みなみ)、かすみ(声：井上喜久子)による、天道家のドタバタなお正月を垣間見られる内容となっています。
アニメ『らんま1/2』第2期は2025年10月から日本テレビ系列で放送されました。
2025年12月20日放送の通算24話終了後に「2026年3月に重大発表がある」ことが発表されています。
⠀/／— 「らんま1/2」TVアニメ公式【第2期は2025年10月4日より！】 (@ranma_pr) December 20, 2025
📢 ご視聴ありがとうございました！
⠀\＼
第2期最終話・第24話「がんばれムース」
いかがでしたか？👀✨
感想はぜひ #らんまアニメ でポストしてくださいね！💬
そして、エンディング映像でテレビに映っていたのは…？
TVアニメ「らんま1/2」、2026年3月に重大発表！
お楽しみに！#ranma pic.twitter.com/LiXpgUfdtW
放送に合わせたタイミングではNetflixの独占配信でしたが、2026年1月1日(木)0時からDMM TV、dアニメストア、Hulu、J:COM STREAM、Lemino、milplus、Amazon Prime Video、TELASA、U-NEXT、アニメタイムズ、アニメ放題、バンダイチャンネルでも見放題配信がスタートしました。
🍥各動画配信サービスで第2期配信！🍥— 「らんま1/2」TVアニメ公式【第2期は2025年10月4日より！】 (@ranma_pr) December 20, 2025
2026年1月1日より順次、
TVアニメ「らんま1/2」第2期の配信サービスが新たに追加決定！
新たに12の見放題配信サービス、9のレンタル配信サービスでも視聴が可能となります。
ぜひご覧ください✨https://t.co/Fnw5Tcrylh#らんまアニメ #ranma… pic.twitter.com/vk35VBNp3j
なお、TVアニメ『らんま1/2』Blu-ray＆DVD BOX Vol.2は2026年10月7日(水)発売予定。ディスク3枚組で本編全12話が収録されるほか、特典として、スペシャルボイスドラマ「天道家のお正月」の後編を描く「天道家の初詣」が収録されることになっています。
Blu-ray＆DVD BOX Vol.1は好評発売中です。
Amazon.co.jp: らんま1/2 Blu-ray Disc BOX Vol.1(完全生産限定版) [Blu-ray] : 山口勝平: DVD
©高橋留美子・小学館／「らんま1/2」製作委員会
・関連記事
2026年冬開始の新作アニメ一覧 - GIGAZINE
週刊少年ジャンプ連載漫画『ルリドラゴン』TVアニメ化決定、制作は京都アニメーションが担当 - GIGAZINE
アニメ『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』PV第1弾公開、Netflixで1st STAGEが2026年3月配信開始 - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in アニメ, Posted by logc_nt
You can read the machine translated English article Ranma 1/2 anime special voice drama 'The….