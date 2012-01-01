2026年01月01日 00時00分 ピックアップ

あけましておめでとうございます、今年もGIGAZINEをよろしくです



熱心なGIGAZINE読者の皆さま、あけましておめでとうございますですー！2026年1月1日になりました！今年もGIGAZINEをなにとぞよろしくお願いします～！ぺこりんりん！



GIGAZINE編集部もお年玉が欲しいので「Amazon欲しい物リスト」からなんか贈ってくれると編集長がピョンぴょこと小躍りして喜びます！



GIGAZINE編集部の欲しいものリスト

https://www.amazon.co.jp/hz/wishlist/ls/378VT986Z3V8T?sort=custom



あと1月1日から広告ブロックを入れている人限定でGIGAZINEの上部に寄付を依頼するバナーが表示されています。なぜかというと、それぐらいGIGAZINEが大ピンチだから。広告収益の単価は2025年の1年間どんどん下がり続け、想像を絶するぐらい下がりました。サーバー代も円ドル相場の関係で自動的に値上がりし続けており、同じく大ピンチ。





なので……今年度の目標は非常にシンプル。



「売上を上げよう！」



もうこれ↑に尽きます。



まず、あまりにもあまりだったのでまだ未記事化なのですが、昨年の11月にGoogleの検索イベントに登壇しました。本来的にはそこでGoogleの中の人たちに「ゴルァ！GIGAZINEのインプレッション数は多いのに広告単価が勝手に下がり続けるせいで収益がどんどん下がってるじゃん！ふざけてんのか！」っていう文句を言いに行ったのですが……実際には我々GIGAZINE編集部が足元に及ばないぐらい他サイト・他メディアは超絶危機的状況に陥っていました……「Googleの検索結果からの誘導が激減してほぼゼロ」などなど、筆舌に尽くしがたいことがあちこちで起きていて、マジでえらいこっちゃ……という感じ。



そもそも論としてGoogleの広告はかつては「クリックされると収益が発生する」方式だったのですが、Google自身もいろいろとピンチになっているようで、「広告が閲覧されてインプレションが発生すれば収益が発生する」という方式になりました。結果、「Google検索から来る新規読者が広告をクリックして収益が発生する」という他メディアを支えていた仕組みが続々と崩壊しているわけです。加えて、Googleにおける「AI概要」「AIによるまとめ」が表示されることになった結果、Googleの検索結果での1位のフレーズからの誘導が急減。一方でGIGAZINEはもともとGoogle検索で誘導1位のフレーズなどが存在しておらず、3位とか5位とかのフレーズがメイン。そのためGoogleからの誘導にそもそも余り大きく依存しておらず、「常連読者」が極めて多いという構造です。結果的にこれまで広告をクリックしてなかった常連読者であっても、「記事を読む」だけで収益源になるように。大ピンチであることに変わりはないものの、他メディアに比べればまだ延命の可能性が大きい、そしてその鍵はGIGAZINE読者の皆さまが握っているのです！



広告ブロックをしていないがGIGAZINEに寄付して金銭的に支援したいよ！という場合は以下ページ上部に常に寄付用のバナーが表示されているのでそちらからお願いします！寄付してくれた方々の名前も表示しています！



寄付ココ↓から

https://gigazine.net/news/about/





ではでは、今年もよろしくお願いします～

