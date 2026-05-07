2026年05月07日 17時00分 AI

Anthropicが金融・保険業界向けClaudeエージェントを発表、資料作成・監査準備・AML調査などを業務フローに沿って支援



Anthropicが、金融サービスと保険業界向けに、Claudeで使える新しいエージェントテンプレート10種類を発表しました。金融機関で時間のかかりやすい調査、資料作成、照合、監査準備、顧客確認などの作業を、Claudeが業務フローに沿って支援する仕組みです。



Agents for financial services \ Anthropic

https://www.anthropic.com/news/finance-agents





Anthropic unleashes finance agents for Claude • The Register

https://www.theregister.com/2026/05/05/anthropic_unleashes_finance_agents_claude/



PYMNTS | Anthropic Targets Financial Services Space With New AI Agents

https://www.pymnts.com/news/artificial-intelligence/2026/anthropic-targets-financial-services-space-with-new-ai-agents/



The day after the $1.5bn JV, Anthropic shipped what the JV will sell

https://thenextweb.com/news/anthropic-financial-services-agents-claude-opus-4-7-fis



Anthropicによると、各エージェントテンプレートは「スキル」「コネクタ」「サブエージェント」の組み合わせとのこと。スキルとは業務手順や専門知識をまとめた指示書で、コネクタは社内システムや外部データベンダーへ安全に接続する機能、サブエージェントは比較対象企業の選定や計算確認など細かな作業を担当するClaudeです。





金融向けエージェントテンプレートは全部で10種類あります。企業はこれらのテンプレートを自社の規約やリスクポリシー、承認フローに合わせてカスタマイズ可能とのこと。



・Pitch builder

ターゲットリストを作成し、類似企業分析を行い、クライアントミーティング用のピッチブックを作成します。



・Meeting preparer

通話や会議の前に、クライアントや取引相手に関する概要資料をまとめます。



・Earnings reviewer

決算説明会の書き起こしや開示資料を読み込み、財務モデルを更新し、投資判断に関わる重要な変化を抽出します。



・Model builder

開示資料、データフィード、アナリストの入力内容を基に、財務モデルを作成・更新します。



・Market researcher

業界や発行体の動向を追跡し、ニュース、開示資料、証券会社のリサーチを要約し、信用審査やリスク確認に関わる項目を抽出します。



・Valuation reviewer

評価額を比較対象企業、評価方法、自社の審査基準と照らし合わせて確認します。



・General ledger reconciler

総勘定元帳の勘定科目を照合し、公式な会計記録に基づいて純資産価値を計算します。



・Month-end closer

月次決算のチェックリストを実行し、仕訳を作成し、月次決算レポートを作成します。



・Statement auditor

財務諸表の整合性、完全性、監査準備状況を確認します。



・KYC screener

事業体ファイルをまとめ、元資料を確認し、コンプライアンス審査に回すためのエスカレーション資料を作成します。



Anthropicは、Microsoft 365との連携も強化しています。Excelでは財務モデル作成や数式チェック、PowerPointでは元データに合わせた資料更新、Wordでは信用メモや社内文書の作成を支援します。Outlook向けには、受信トレイ整理や返信案作成を行う機能も予定されています。



さらに、金融データとの接続先も拡大しています。既存のFactSet、S＆P Capital IQ、MSCI、PitchBook、Morningstar、LSEGなどに加え、新たにDun＆Bradstreet、Fiscal AI、Financial Modeling Prep、Guidepoint、IBISWorld、SS＆C IntraLinks、Third Bridge、Veriskなどが接続先として挙げられています。格付け大手のMoody'sは、信用格付けや企業データをClaude内で扱えるMCPアプリを提供するとのこと。保険分野では、Veriskの損害保険、スペシャルティ保険、引受審査、保険金請求、リスク分析に関するデータとの連携が目立ちます。





Anthropicは、金融機関向けシステム大手のFISがClaudeを使って、マネーロンダリング対策(AML)を数日から数分へ短縮するエージェントを構築しているとも説明しています。FISは今後、信用判断、不正防止、預金流出防止などの用途でもClaudeを利用する予定です。報道では、Anthropicが金融機関向けAI市場で存在感を高めようとしている点が指摘されています。



もっとも、Anthropicは金融業務を完全自動化すると説明しているわけではありません。金融機関では数字の誤りや理由を説明できない判断が大きな問題につながるため、顧客に提出する資料、当局対応、社内システム登録、取引につながる判断では、人間による確認、修正、承認が前提になるとのこと。



新しいClaudeエージェントのテンプレートは、すでにGitHub上のfinancial services marketplaceで公開されています。利用には、Claude CoworkもしくはClaude Codeの有料プランへ加入するか、パブリックベータ版のClaude PlatformのManaged Agentsを利用する必要があるとのこと。



また、Claude for Excelのほか、PowerPointおよびWordのアドインは一般提供が開始されており、Claude for Outlookも近日中にリリース予定となっています。