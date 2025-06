GoogleのAI「Gemini」をScale AIがトレーニングしようとしたら未審査のフリーランサーによるあまりにも粗悪な仕事が横行していたことが判明

AIスタートアップのScale AIは、GoogleやMeta、OpenAI、xAIといった世界有数のテクノロジー企業を顧客に持ち、「AI時代のインフラ企業」として高く評価され、巨額の資金調達や戦略的パートナーシップを通じて急成長を遂げてきました。しかし2025年に入り、AI開発を支えるデータ提供企業として急成長してきたScale AIに、複数の深刻な問題が相次いで発覚し、同社の信用に大きな揺らぎが生じていると報じられています。 Exclusive: Scale AI's Spam, Security Woes Plagued the Company While Serving Google https://www.inc.com/sam-blum/exclusive-scale-ais-spam-security-woes-while-serving-google/91205895 Business Insider の調査報道によると、Scale AIはGoogleドキュメントを業務管理に使用しており、その中でMetaやGoogle、xAIなどの大手顧客に関する機密文書を、リンクを知っていれば誰でも閲覧・編集できる状態でオンライン上に公開していたとのこと。これらの文書は約85件、300ページ以上に及び、たとえばGoogle社内でChatGPTを用いてBard(今のGemini)の改良を試みる「Project Bulba」の詳細や、契約業務に携わるフリーランサーの氏名、メールアドレス、評価、業務履歴などが含まれていました。 Scale AIでは、スプレッドシート形式で業務内容を記録しており、「正確性が高い」「事実誤認あり」「詐欺の可能性がある」といった評価が、作業者の氏名とともに記載されていたとされます。問題はこの情報が外部から容易にアクセス可能な状態で長期間放置されていた点であり、Business Insiderは「意図せぬ公開」というには規模も期間も深刻すぎると指摘しています。また、サイバーセキュリティの専門家らも、文書の中にはAPIキーや顧客プロジェクト名などの漏洩リスクが高い情報が含まれていたとして、極めて重大な管理ミスであると警鐘を鳴らしました。

・関連記事

MetaがPerplexity AIやThinking Machines Labなど多数のAIスタートアップに買収交渉を実施 - GIGAZINE



OpenAIの元CTOであるミラ・ムラティがAIと人間の相互作用に焦点を当てたAIスタートアップ「Thinking Machines Lab」を設立 - GIGAZINE



OpenAIから独立したイルヤ・サツキヴァーの「Safe Superintelligence」が10億ドルを調達、評価額は50億ドルか - GIGAZINE



Character.AIの共同創設者たちがGoogleへ移籍、GoogleはCharacter.AIの技術を使用するための非独占的契約に署名 - GIGAZINE



OpenAIが評価額約23兆円で約9700億円の資金調達を完了、Microsoft&NVIDIA&ソフトバンクがラウンドに参加か - GIGAZINE

2025年06月30日 07時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article When Scale AI tried to train Google'….