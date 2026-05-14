2026年05月14日 13時16分 AI

Anthropicがビジネス分析・広告キャンペーン・簿記などの自動化ができる「Claude for Small Business」をリリース



AI企業のAnthropicが、中小企業向けに「Claude for Small Business」をリリースしました。「Claude for Small Business」は中小企業が頼りにするツールの中にClaudeを組み込むためのコネクタと、すぐ実行できるワークフローパッケージから構成されており、中小企業の経営者がAIを最大限活用することを手助けします。



Introducing Claude for Small Business \ Anthropic

https://www.anthropic.com/news/claude-for-small-business





Claude for Small Business | Claude by Anthropic

https://claude.com/solutions/small-business



Claude for Small Businessを使えば、中小企業の経営者が既に利用しているツール(Intuit QuickBooks、PayPal、HubSpot、Canva、DocuSign、Google Workspace、Microsoft 365など)にClaudeを組み込むことができます。これにより、Claudeに給与計算や販売キャンペーンの実施、請求書の督促など、さまざまな業務を実行してもらうことが可能です。





AnthropicはClaude for Small Businessの利用例として「給与計算」や「月末締め」といった金銭管理を挙げています。「給与計算」では、ClaudeをQuickBooksおよびPayPalと接続することで、QuickBooksの現金残高をPayPalの入金情報と照合したり、不足分を補填するために未払い請求書を優先順位付けしたり、督促メールを作成したり、30日間の支出予測を作成したりすることができます。



実際にClaude for Small Businessを使って、Claudeに給与計算を行ってもらう様子をまとめたのが以下の動画。



Claude for Small Business: Planning Payroll with Confidence - YouTube





「月末締め」では、ClaudeをQuickBooks・PayPal・Googleドライブと接続することで、企業の支出情報をベースに損益計算書を作成することができます。どのようなプロンプトを書けばいいのかの具体例も挙げられており、「3月の締め作業です。QuickBooksの取引明細とPayPalの決済明細を照合し、一致しない項目があればフラグを立て、損益計算書の記述を会計士に直接送付できる文書として作成してください。」と書かれていました。



他にも、会社で行う朝の会議用の資料作成をClaudeに依頼したり、広告キャンペーンの企画をClaudeに依頼したりと、さまざまな活用方法が検討されています。



AnthropicはClaude for Small Businessのチュートリアルを公開しており、これはインストール方法から具体的な用途まで幅広くカバーされています。「どのスキルを使えばどういったことが行えるのか」が細かく記載されているだけでなく、「このスキルを使うためにどのツールの連携が必要か？」まで示されています。



How to install and use the Claude for Small Business plugin | Claude

https://claude.com/resources/tutorials/how-to-install-the-claude-for-small-business-plugin





チュートリアルに示されているスキルは以下の通りで、Claude for Small Businessを使えばかなり幅広いタスクをClaudeを使って自動化できることがわかります。



/plan-payroll：今後30日間の資金繰り予測を作成し、支払期限を過ぎた請求書を優先順位付けし、それぞれに督促状を作成。

/month-heads-up：今後30日間の資金繰りを分析し、最も資金繰りが厳しい週を特定し、月末までに注目すべき点を指摘。

/close-month：ユーザーの帳簿と決済代行業者との照合を行い、会計士向けに決算書類を作成。

/price-check：製品ごとの利益率表と損益分岐点計算を含む価格設定シナリオを作成。

/tax-prep：四半期ごとの概算税額を計算し、会計士向けにフォーマットされた年末の1099-K フォームを作成。

cash-flow-snapshot：現金・請求書・領収書・入金予定額を読み取り、資金繰りが厳しい週をマークし30日、60日、90日間の予測を作成。

invoice-chase：支払期限を過ぎた請求書をランク付けし、顧客の過去の支払い方法に基づいて、それぞれの請求書に対する督促状を作成。

margin-analyzer：製品ごとの利益率表と損益分岐点計算を含む価格設定シナリオを作成。

month-end-prep：ユーザーの帳簿と決済処理業者の帳簿を照合し、不一致箇所を特定し、会計士向けに決算書類を作成。

tax-season-organizer：四半期ごとの概算税額を計算し、会計士向けにフォーマットされた年末向けの1099-K フォームを作成。

/call-list：見込み客のエンゲージメント・適合性・緊急度に基づきスコアリングを行い、上位の見込み客にコールカードを作成。

/sales-brief：売れ筋商品をランク付けし、売れ筋商品をさらに伸ばすためのコンテンツプランを作成。

/run-campaign：販売履歴を分析し、伸び悩んでいる部分を見つけ出し、提案書を作成し、関連資料を構築し、送信準備を整える。

lead-triage：見込み客の関心度・適合性・緊急度に基づいてスコア付けを行い、上位の見込み客向けに会話のポイントをまとめたコールカードを作成。

content-strategy：販売データを分析し、売れている商品と売れていない商品を特定し、売れ筋商品をさらに伸ばすためのコンテンツプランを作成。

canva-creator：ブリーフィングに基づいてキャンペーンを構築。具体的には、投稿カレンダー・ソーシャルメディアデザイン・キャプション・段階的に作成したメールなどの作成。

/handle-complaint：顧客からのメールを読み、注文履歴を調べ、状況に合わせた返信を作成。

/customer-pulse-check：停滞案件・チケット・メール・レビューなどを読み、それらをテーマごとに分類し、それぞれに対する返信案を作成。

/crm-cleanup：古い取引、重複した連絡先、欠落している項目を検出。変更前に検出された内容をユーザーに表示。

/review-contract：契約書を読み、平易な英語で要約し、要点リストと修正箇所を赤字で示した文書を作成。

ticket-deflector：顧客からのメールを読み、注文履歴を調べ、状況に合わせた返信を作成。

customer-pulse：停滞案件・チケット・メール・レビューなどを読み、解決しやすい問題が多いテーマごとにグループ化。

crm-maintenance：古い取引、重複した連絡先、欠落している項目を検出。

contract-review：契約書を読み、平易な英語で要約し、要点リストと修正箇所を赤字で示した文書を作成。

/monday-brief：週の始まりにまず1ページ確認しておきたい現金残高・売上動向・パイプライン・今週の予定・今日最も必要なことをまとめる。

/friday-brief：先週比の売上高・販売商品・勝利数・視聴回数などをまとめる。

/quarterly-review：収益と利益率の動向、顧客の健全性、機会、リスクについて、物語形式で記述。

business-pulse：現金残高・売上動向・パイプライン・今週の予定・最も注意が必要な事項などを1ページにまとめる。

job-post-builder：求人広告、採点基準付きの構造化面接ガイド、採用通知書のテンプレートを作成。

smb-onboard：ユーザーのビジネスについて質問し、ツールの接続を支援し、コンテキストを保存して他のすべてのスキルがそれを認識できるようにサポートする。

