イーロン・マスクがiPhone向けのTwitter Blueのみ月額11ドルに値上げすることを検討中



Twitterが提供している有料サービス「Twitter Blue」の価格について、イーロン・マスクCEOが「ウェブを通じて支払う場合は月額7ドル(約960円)、iOS版アプリを通じて支払う場合は月額11ドル(約1500円)に設定するつもり」と従業員の一部に話したことが報じられています。



2021年6月に始まったTwitter Blueは、2022年11月に月額7.99ドル(約1100円)でiOS経由でのみ契約可能のサブスクリプションサービスとして生まれ変わりました。



しかし、Twitter Blueの特典だった「青い認証済みチェックマーク」を利用して様々な企業や有名人になりすましたアカウントが多数登場したため、Twitter Blueの展開は一時停止されました。これについて、Appleの手数料を回避する方法を見つけるまで、Twitter Blueを再開しないのではないかと見る報道もありました。



AppleのApp Storeでは、アプリ内課金に「Apple税」と呼ばれる30%の手数料が課されることになります。IT系ニュースメディアのThe Informationによれば、マスク氏は一部の従業員に対して、App Storeを通じてTwitter Blueのサブスクリプションを有効にする場合、月額11ドルに値上げするように指示したとのこと。IT系ニュースサイトのTechCrunchは、7.99ドルの30%増しは10.38ドルであることから、切りがよい11ドルに設定したのではないかと推測しています。つまり、イーロン・マスク氏はAppleに支払う手数料を回避するのではなく、iOS版Twitter Blueの月額料金にAppleに支払う手数料を上乗せして請求するという形を選択したと考えられます。



記事作成時点では、マスク氏はTwitter BlueをAndroid向けに提供することには言及していないようですが、Googleもアプリ内購入に最大30%の手数料を取っているため、Android版アプリでTwitter Blueのサブスクリプションを有効にしても、月額11ドルになるのではないかと予想されます。