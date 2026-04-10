2026年04月10日 15時43分 ネットサービス

YouTubeが有料サブスクのYouTube Premiumをひっそり値上げ



YouTubeが有料サブスクリプションのYouTube Premiumを、ひっそり値上げしたことが明らかになりました。



Silent Youtube Premium Price Increase? : r/youtube

https://www.reddit.com/r/youtube/comments/1sh8zxt/silent_youtube_premium_price_increase/



YouTube Premium just went up to $15.99 / mo (US) |

Hacker News

https://news.ycombinator.com/item?id=47712151



YouTubeは2022年10月にファミリープランを22.99ドル(約3660円)に値上げ、2023年7月に個人プランを月額13.99ドル(約2230円)に値上げしていました。



YouTube Premiumの価格がこっそり値上げされていたと判明 - GIGAZINE





これがひっそりと値上げされ、個人プランは月額15.99ドル(約2550円)あるいは年額159.99ドル(約2万5470円)、ファミリープランは月額26.99ドル(約4300円)になっています。





YouTube Premiumの値上げを報告したRedditユーザーのNicholas_Iさんは、「これはデスクトップで表示した場合の価格なので、iOSデバイスで表示した場合の価格ではありません。また、オンライン上で調べても値上げに関する情報が見つからないのですが、もしかしてひっそり値上げされたのでしょうか？」と投稿しています。なお、Nicholas_IさんによるとYouTube Premiumの値上げ通知メールは届いていないとのことです。



別のユーザーも「スマホのYouTubeアプリを確認したところ、月額13.99ドルで3カ月無料トライアルが受けあれるオファーの期限が5時間と表示されていました。そこで、スマホのYouTubeアプリで料金を確認したところ、3カ月無料トライアルの期間は変わっていないものの、価格が変更されていることに気づきました」と投稿しています。



Redditユーザーによると、カナダではまだYouTube Premiumの値上げは実施されていないそうです。





なお、記事作成時点では日本のYouTube Premiumの価格は個人が月額1280円あるいは年額1万2800円、ファミリー利用の場合は月額2280円、学生の場合は月額780円です。YouTubeはこれまでにも複数回にわたってYouTube Premiumの値上げを実施していますが、日本は2024年9月の値上げ時にも対象外でした。

