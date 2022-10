2022年10月25日 09時00分 メモ

入学試験でテストによる点数を採用しない場合は公正さが低下することが研究で明らかに



教育の多様化により、入学試験の際に単純なテスト以外を用いるケースが多くなっています。しかし、入試のための標準化されたテストがない場合、「どの学生を入学させるか」という点が主観的になって公平性を低下させるという研究があります。この入試の手段と公平性の研究について、教育に関する情報を掲載するHechinger Reportが解説しています。



PROOF POINTS: Colleges that ditched test scores for admissions find it's harder to be fair in choosing students, researcher says

https://hechingerreport.org/proof-points-colleges-that-ditched-test-scores-for-admissions-find-its-harder-to-be-fair-in-choosing-students-researcher-says/



アメリカの大学入試ではSATという適性試験とACTという標準テストが用いられています。しかし、「より裕福な学生は家庭教師を雇って、テストでより高いスコアを得られる」という格差が顕著になっていたり、SATは大学入学後1~2年間の成績を予見するものでしかないと指摘されたりしていることから、標準化されたテスト以外の入試オプションを導入する動きが加速していたそうです。そこからさらに新型コロナウイルスのパンデミックで学校が閉鎖され、学生が試験を受けることが難しくなってから、大多数の大学が試験を廃止しています。



大学入試の学力判定方法の問題点と、新たに考案されている能力判定法とは? - GIGAZINE



By Alberto G.



Hechinger Reportによると、とある公立大学の入試担当者は「教育と学生の多様化を目指し、テストにオプションを追加したことで、学生の受け入れはより主観的に、より時間がかかるようになりました」と説明しています。SATやACTのスコアなしに学生を受け入れる場合に、それぞれ独自の視点を持った担当者の意見が「合格」と「不合格」で分かれてしまうとのこと。



アメリカの私立大学・ヴァンダービルト大学で助教授を務めるケリー・スレイ氏の研究プロジェクトでは、SATおよびACTのテスト要件を廃止したことが大学内でどのように作用しているのか理解するために、2022年に入学担当者への詳細なインタビューを行っています。スレイ氏によると、入学担当者は「テストの点数に基づかない学生の選抜方法について明確なガイダンスが不足しており、現在のプロセスはカオスで、ストレスの多いものになっています」と語っていたそうです。また、テストに基づかない基準により、大学の志願者の数が圧倒的に増えたのも混乱の元となっています。





過去の研究では、学生の多様化を目指してテスト以外の入試オプションを採用した場合でも、アファーマティブアクションの対象である黒人、ラテン系アメリカ人、ネイティブアメリカンの学生の割合が1%しか増加しなかったことがわかりました。また、2011年に同様の入試オプションを採用した大学グループに関する研究では、大学内で多様性の改善は見られなかったとのこと。



スレイ氏の研究では、2022年10月時点で16の大学で22人の入学担当者にインタビューを行っています。大学は公立・私立、規模の大小、宗教系から非宗教まで種類はさまざまに分かれており、4校はパンデミックの数年前にテスト要件を廃止し、残りの12校はパンデミック中にテスト要件廃止を実施していました。パンデミック中に入試オプションを導入した大学では当然に、テストによらない学生の選抜に混乱が起きていたそうですが、さらに驚くことに、パンデミック以前から長年テストなしの入試を行っている大学でも、学生の選抜方法が詳細になっていないとスレイ氏ら研究者は結論付けています。





学生を選抜する基準が曖昧になったことでの混乱と、志望学生が大幅に増えた上にパンデミックに伴う予算削減等による人員不足が重なり、意志決定に影響が出ている恐れをスレイ氏は指摘しています。そもそも、一部の入学担当者は「テストの点以外で学生を選ぶ方法が主観的で、公平さを欠いて感じられた」と語っていたにもかかわらず、現場の混乱と人員不足により、入試オプションの目的とは正反対となる「暗黙のバイアス」が増幅していた可能性があるとのこと。



スレイ氏は「私たちが結論付けたことの1つは、入試の選択肢が増えたからといって、人種的あるは社会経済的な多様性が高まるわけではないということです。また、十分な学力を持っているにもかかわらず、さまざまなバックグラウンドを持つ学生を評価する方法を入試担当者が見つけられなかった場合、これらの学生は入学できないと判断される可能性があります」とスレイ氏は締めくくっています。

ーーーー