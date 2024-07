Acer・Dell・GIGABYTE・Intel・Supermicroの数百以上のデバイスでUEFIセキュアブートのプラットフォームキーが漏えいしていたと発覚、システム侵害のリスクあり

SupplyChainAttacks/PKfail/ImpactedDevices.md at main · binarly-io/SupplyChainAttacks · GitHub https://github.com/binarly-io/SupplyChainAttacks/blob/main/PKfail/ImpactedDevices.md コンピューターのハードウェアを制御し、OSを起動するためのシステムがUEFIです。UEFIはBIOSからセキュリティ機能の強化や起動プロセスの高速化が図られており、特に「セキュアブート」機能が搭載されているのが特徴です。セキュアブートは、不正なソフトウェアやマルウェアがシステムの起動プロセスに侵入するのを防ぐため、デジタル署名を使用してブートローダーやドライバー、OSの認証を行い、署名されていないコードの実行を防止します。 このセキュアブートにおいて、信頼の根幹(root of trust)として機能するのが「プラットフォームキー」です。プラットフォームキーはハードウェアデバイスとその上で動作するファームウェア間の信頼関係を確立するための暗号鍵という役割を果たしています。

2024年07月26日 14時00分00秒 in 動画, セキュリティ, Posted by log1i_yk

