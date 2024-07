2024年07月26日 15時00分 生き物

タコの養殖を禁止する「オクトパス法案」がアメリカ議会に提出される、「タコに自由を」と科学者



タコなどの頭足類は、「地球外にルーツを持つ生命体」との説が論じられるほど海洋生物の中で突出して知能が高いため、科学者の中にはタコの養殖はやめるべきだと提唱する人もいます。そんな主張を受けて、商業的なタコの養殖を禁止する「OCTOPUS Act(オクトパス法)」の制定に向けた議論が、アメリカ議会で進められています。



Whitehouse, Murkowski Introduce Bipartisan Bill Banning Commercial Octopus Farming - Senator Sheldon Whitehouse

https://www.whitehouse.senate.gov/news/release/whitehouse-murkowski-introduce-bipartisan-bill-banning-commercial-octopus-farming/



Opposing the Cultivation and Trade of Octopus Produced through Unethical Strategies Act Introduced in the U.S. Senate - Animal Legal Defense Fund

https://aldf.org/article/opposing-the-cultivation-and-trade-of-octopus-produced-through-unethical-strategies-act-introduced-in-the-u-s-senate/



2024年7月25日に議会に提出された「Opposing the Cultivation and Trade of Octopus Produced through Unethical Strategies Act(非倫理的な方法で生産されたタコの養殖および取引に反対する法律)」、通称「OCTOPUS法」は、民主党のシェルドン・ホワイトハウス上院議員と共和党のリーサ・マーカウスキー上院議員が発議した法案です。





ホワイトハウス氏は声明で「タコは海で最も知能の高い生物のひとつです。そして、タコは海で生きるべきであり、工場のような養殖場で苦しむべき生物でもありません。マーカウスキー議員と私の超党派法案は、この残酷な慣行が根付く前に、アメリカ企業がこれに加担するのを先制的に阻止するものです」と話しました。



また、マーカウスキー氏は「OCTOPUS法はアラスカの海洋生態系を積極的に保護するとともに、アラスカの漁師が天然の漁業を行う機会を支援するものです。アラスカの漁師が世界市場の厳しい状況を切り抜けようとしている中、私は世界で最も持続可能な天然漁業を提唱し続けます」と述べて、アメリカの漁業を保護するための法律でもあると説明しました。





OCTOPUS法の骨子は以下の4点です。

・アメリカにおける商業的なタコ養殖事業を禁止する。

・商業的に養殖されたタコおよびそれを含む製品の輸入を禁止し、違反した者に罰金を科す。

・輸入業者に対し、養殖タコを輸入していないことを証明するよう義務付ける。

・アメリカ海洋大気庁(NOAA)に対し、管轄下の貿易プログラムにおけるタコの漁獲方法に関するデータの収集を義務付ける。



タコは多くの研究で高い知能を持つことが裏付けられていますが、これに加えて意識を持つことを示唆する研究も増えてきました。これはつまり、タコは喜びや苦痛といった感情を持つことができる動物であることを意味しており、そのような生き物を狭い養殖場で飼育するのは非倫理的であるとホワイトハウス氏らは主張しています。



動物福祉の観点からの懸念に加え、タコの養殖は窒素やリンなどの物質が海洋に流出して藻類の大量発生する事態を招き、酸素が少なく生物が住めない海域を発生させたり、海洋生態系を脅かしたりするおそれがあると憂慮する専門家もいます。また、病気や寄生虫を防除するために使用される抗生物質などの薬物が、海の食物連鎖を崩壊させるのではないかと危惧する声も上がっています。



発表によると、この法案はアメリカ動物愛護協会を含む21の団体から支持されているとのこと。



マイアミ大学の環境科学者であるジェニファー・ジャケー氏は「タコは肉食動物で、飼育には餌となる動物を捕獲する必要があるので、商業的な養殖は持続可能ではありません。またタコは大変賢く、好奇心旺盛で、活動的なので工場式養殖場でいい生活を送らせることもできません。この法律は、アメリカ人が自由を支持する方法のひとつなのです。つまり、タコの自由を、です」と話しました。