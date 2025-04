トランプ政権がWikipediaの運営団体を脅迫

Trump DOJ goon threatens Wikipedia | The Verge https://www.theverge.com/news/656720/ed-martin-dc-attorney-wikipedia-nonprofit-threat 内国歳入法の 第501条C項 に基づき、免税組織は「宗教、慈善、科学、公共安全のための試験、文学、教育目的のみ」で活動しなければいけません。しかし、Wikipediaは「外国の主体による情報操作やプロパガンダの拡散を許している」とマーティン氏は主張しています。具体的には、Wikipediaで「歴史的出来事」や「国家安全保障およびアメリカの国益に関わるその他の事項」の書き換えが行われていると指摘しました。 マーティン氏は運営元のウィキメディア財団に対し、プロパガンダから国民を守るためにどのような取り組みをしているのか、また、歴史を改変したり書き換えたりするような話題について「外国の影響力工作員による標的型編集」を排除するためどのような取り組みを行っているのか、といった質問への回答を求めています。なお、マーティン氏はウィキメディア財団に対し2025年5月15日までの回答を求めています。 これに対して、ウィキメディア財団の副法務顧問であるジェイコブ・ロジャーズ氏は、「Wikipediaのコンテンツは 中立的な視点 、 検証可能性 、 独自の研究をしないこと という3つの主要 コンテンツポリシー により管理されています。これらは情報が可能な限り正確で公平で中立的に提示されることを保証するために存在します」「コンテンツモデレーションのプロセス全体は、約26万人のボランティアによって監督されており、誰もが見ることができるよう公開されることで、透明性が保たれています。だからこそ、我々はWikipediaの仕組みを説明する機会を歓迎しており、適切なフォーラムで説明する予定です」という声明をThe Vergeに出しています。

2025年04月26日 10時43分00秒 in ネットサービス, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article Trump administration threatens Wikipedia….