GPLv2ライセンスの末尾にある住所へ本当に手紙を送るとどうなるのか？

GNU一般公衆ライセンス(GPL) とは、コードの改変や再頒布を許可するオープンソースライセンスの一種です。1991年にリリースされたGPLの初期バージョン2であるGPLv2は、著作権者の権利とソフトウェア利用者の権利を保護するためにオリジナルの著作権表示を残す必要があることなどを定めています。ソフトウェアエンジニアのメンダック氏は、GPLv2ライセンス通知にメールアドレスではなく住所が記載されている理由について調査した結果を報告しています。 I wrote to the address in the GPLv2 license notice and received the GPLv3 license https://code.mendhak.com/gpl-v2-address-letter/

2025年04月26日 14時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1e_dh

