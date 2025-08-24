2025年08月24日 23時30分 ソフトウェア

AIモデル「Grok-2.5」のオープンソース化をイーロン・マスクが発表、Grok 3も半年後にオープンソース化予定



イーロン・マスク氏がX(旧Twitter)と連携して利用可能なAIチャットボット「Grok」のバージョン2.5モデルをオープンソース化したことを発表しました。





The @xAI Grok 2.5 model, which was our best model last year, is now open source.



Grok 3 will be made open source in about 6 months. https://t.co/TXM0wyJKOh — Elon Musk (@elonmusk) August 23, 2025



「Grok」はイーロン・マスク氏の保有するAI企業・xAIが開発するAIチャットボット。



最初のバージョンである「Grok-1」は2023年12月からX Premium+ユーザー向けに提供され、その後、2024年3月にオープンソース化されました。



2024年8月にリリースされたのが「Grok-2」で、2024年12月には全Xユーザー向けに無料展開されました。今回マスク氏がオープンソース化を発表したのは、このGrok-2をさらに改善した「Grok-2.5」です。マスク氏は「2024年の最良のモデル」と表現しています。



公開はHuffing Faceで行われています。「Grok 2 コミュニティライセンス」での配布で、非独占・全世界・取り消し可能なライセンスで利用・複製・配布・変更の権利が付与されます。商用利用は、xAIの利用規約に定められたすべてのガイドラインを順守する場合に限って許可されます。



なお、マスク氏は2025年2月にリリースした「Grok 3」も半年後にはオープンソース化する意向を表明しています。



ちなみに、Grokの最新版は2025年7月にリリースされた「Grok 4」です。Grok 4は一部制限をかけつつも、全世界に向けて無料で公開されています。



