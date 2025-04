Windows 95の起動音や「マインクラフト」のサントラが「歴史と文化を象徴する音」としてアメリカ議会図書館の録音資料登録簿に登録されている

書物や地図、楽譜、映画、レコード、写真などさまざまな資料を多岐に渡って収集しているアメリカ議会図書館が、「歴史と文化を象徴する音」として新たに複数の音源を 録音資料登録簿 に登録したと2025年4月9日に発表しました。登録された音源の中には、Windows 95の起動音やゲーム「マインクラフト」のサウンドトラックが含まれています。 National Recording Registry Inducts Sounds of Elton John, Chicago, Broadway’s ‘Hamilton,’ Mary J. Blige, Amy Winehouse, Minecraft and Microsoft https://newsroom.loc.gov/news/national-recording-registry-inducts-sounds-of-elton-john--chicago--broadway-s--hamilton---mary-j.-bl/s/986b2312-27dd-4b66-bd41-3113e0cb2e57 今回登録すべき音源としてノミネートされたのは2600種類以上で、その中から25種類が登録されました。Windows 95の起動音も今回新たに登録された音源の1つです。

2025年04月26日

