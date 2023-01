290モデル以上のMSI製マザーボードでセキュアブートがまったく機能していないことが判明

分析を進めた結果、2022年第3四半期以降に配布されたファームウェアで「セキュアブートが実際には機能していない」という状況が発生していることが明らかになりました。影響を受けるマザーボードは290モデル以上に及んでおり、Potocki氏は以下のリンク先で影響を受けるマザーボードのリストを公開しています。 MSI has very insecure Secure Boot defaults · Issue #181 · Foxboron/sbctl · GitHub https://github.com/Foxboron/sbctl/issues/181

2023年01月18日 19時00分00秒 in ハードウェア, セキュリティ, Posted by log1o_hf

