2023年01月18日 19時30分 メモ

Twitter買収時に生じた約1兆7000億円の負債利子の最初の支払日が間もなく訪れる



イーロン・マスク氏がTwitterを買収した際に抱えた負債130億ドル(約1兆7000億円)に関連する、最初の利子の支払日が近づいていると報じられました。Twitterは早ければ2023年1月末に、15億ドル(約2000億円)を支払う必要があります。



Looming Twitter interest payment leaves Elon Musk with unpalatable options | Financial Times

https://www.ft.com/content/25f67d89-2940-43b9-9a42-bfc34d262631



With $1.5 billion bill due at month-end, Elon Musk’s options aren’t great | Ars Technica

https://arstechnica.com/tech-policy/2023/01/looming-twitter-interest-payment-leaves-elon-musk-with-unpalatable-options/



マスク氏は440億ドル(5兆8600億円)でTwitterを買収するため、モルガン・スタンレーやバンク・オブ・アメリカ、バークレイズ、三菱銀行を中心とする銀行団から巨額の資金を調達していました。





経済メディアのFinancial Timesが報じたところによると、マスク氏が買収のために調達した130億ドルの負債に関連する利子の支払日が間もなく訪れるとのこと。この負債により、Twitterは年間利払いとして約15億ドルの利息を支払わなければならないそうです。なお、130億ドルの負債はTwitterが法人レベルで保有しており、Musk氏の個人担保はないそうです。



買収以来マスク氏はコスト削減を急いでおり、同社のスタッフの半分を解雇する一方、サブスクリプションのTwitter Blueを刷新するなど新しい収益源を模索しています。





買収前の2021年には2億2100万ドル(約290億円)の損失を出し、それ以降収入が減少しているというTwitterの悲惨な財務状況により、マスク氏は同社が倒産に追い込まれる可能性があるという見通しを定期的にアピールしています。



Financial Timesは、もしTwitterが最初の利払いをしなければ、おそらくTwitterの経営陣は破産を申請し、債務再編プロセスを開始することになるだろうと予測しています。



この問題に詳しい2人の関係者によると、銀行家は、金利11.75%の高価な無担保債務約30億ドル(約3900億円)を、テスラにおけるマスク氏の株式を担保にした信用貸しで置き換えるために、マスク氏と話し合いを進めているとのこと。



マスク氏は2022年4月4日にTwitterを買収する意向を示して以来、自身が保有するテスラの株式を合計4回に分けて売却しています。この売却はTwitterの負債を穴埋めするものであると明言されてはいませんが、売却された株式は合計約230億ドル(約3兆220億円)相当に上るとみられています。



マスク氏による売却が相次いだことでテスラの株価は2022年に65%下落し、マスク氏所有の株式の価値は、Twitterの買収を提案したときの1700億ドル(約22兆2400億円)から500億ドル(約6兆5700億円)に急落しているとのこと。Financial Timesは「テスラの投資家にとって最大の懸念は、Twitterが資金繰りに行き詰まり、マスク氏がテスラの株式をさらに売却しなければならない可能性があることです」と述べました。