2022年03月29日 14時00分 メモ

マサチューセッツ工科大学が入学要件としてSAT/ACTを復活、特に数学の点数が学生の将来の成功を予測するのに役立つ



マサチューセッツ工科大学(MIT)が入学要件としてSAT/ACTを復活させると発表しました。



We are reinstating our SAT/ACT requirement for future admissions cycles | MIT Admissions

https://mitadmissions.org/blogs/entry/we-are-reinstating-our-sat-act-requirement-for-future-admissions-cycles/



SAT(Scholastic Assessment Test:大学進学適性試験)は、アメリカの大学の合否判定に用いることができる共通テストのひとつ。主に言語能力と数学的思考力に関するテストとなっており、「Reading Test(読解力テスト)」「Writing and Language Test(筆記・言語テスト)」「Mathematics(数学:電卓あり)」「Mathematics(数学:電卓なし)」という4つの分野にまたがる試験を実施するというもの。



ACT(American College Testing Program)もアメリカの大学入学に使用される標準化テストで、英語・数学・読解・科学的推論の4つの分野にまたがるもので、2012年にはACTの受験者数がSATの受験者数を初めて上回っています。





MITは自校の使命を「MITのユニークな教育と文化にピッタリな、多彩な才能ある学生を募集・選択・登録すること」としています。その使命を実現するため、MITは将来の入学要件にSATおよびACTを復活させると発表しました。MITは「標準化されたテストはすべての志願者の学力をより良く評価することに役立ち、社会経済的に不利な立場にあり、上級コースワークやその他の充実した機会を得られず、MITに入学する準備が整っていない学生を特定するのに役立つことが分かっています」と記しています。



MITは新型コロナウイルスのパンデミックに際し、SAT/ACTを入学要件に加えることを中断していました。当時、MITは「SAT/ACTを入学要件に加えることを中断したことは、軽々に決断したことではありません。我々はテストの点数を評価するのではなく、学生のためにより良い決断を下す助けにするという程度にしかテストの点数を評価していません。SAT/ACT、特に数学セクションの成績を考慮することが、その後の学生の成功に関して、私たちの判断の予測的妥当性が大幅に向上することも明らかになっています」と記し、SAT/ACTを入学要件に加えることの重要性を説いていました。





さらに、MITはこれまでの調査をベースにSAT/ACTを入学要件に加える上でポイントとなった要点を以下のようにまとめています。



・MITにおける学生の学業上の成功を正確に予測する能力は、標準化されたテスト(特に数学)を他の要因と一緒に考慮することによって著しく改善される

・SAT/ACT以外の標準化テストも準備態勢の評価に役立つものの、SAT/ACTと比べると、他のテストには社会経済的な制約がある

・SAT/ACTのスコアがある場合とない場合を比較すると、教育への準備態勢を示すための社会経済的障壁が高くなる傾向がある





また、MITはSAT/ACTといった標準化テストについて「ハッキリ言うと、標準化テストの成績は我々の全人的な入試プロセスの中心とはなりません。実際、統計から推測されることもありますが、我々は多要素分析の一環として準備態勢が確立された時点以降は、出願者のスコアを考慮することはありません。また、テストのスコアが高いだけでは十分ではなく、高校での成績やMITの課題から立ち直るレジリエンス、MITのリソースを活用するイニシアチブなど、MITとの強い相性を見せる必要があると調査により明らかになっています。そのため、私たちはテストの点数だけで学生を選ぶのではなく、出願者がMITで生き残るためだけでもなく、成功するための準備をより確信できるように点数を考慮します」と記しました。