Amazonプライムの年会費が値上げ、約2000円の引き上げに



Amazonの有料会員サービスである「Amazonプライム」は、日本では月間500円あるいは年間4900円で提供されています。アメリカではAmazonプライムの年会費が119ドル(約1万4000円)だったのですが、これが139ドル(約1万6000円)に値上げられることが明らかになりました。



Amazonがアメリカでのプライム会員費用を年間119ドルから139ドルに引き上げると発表しました。これに伴い、月額費用は12.99ドル(約1500円)から14.99ドル(約1700円)に値上げされることとなります。記事作成時点では旧価格が適用されていますが、2022年2月18日以降の新規登録ユーザーは値上げ後の新価格が適用され、既存の会員も2022年3月25日以降は新価格が適用されます。





プライム会員の年会費引き上げは、Amazonが投資家向けに行った四半期および年次決算報告のあとに明かされたもの。Amazonは決算発表で2021年第4四半期における営業利益が35億ドル(約4000億円)になったと発表しており、この数字は前年同期の69億ドル(約7900億円)から大幅に減少したものです。また、Amazon自身もプライム会員価格の値上げ理由として、「会員向け製品およびサービスの拡充と、輸送費および賃金の上昇」を挙げています。



2005年にAmazonプライムが導入されて以来、アメリカでの値上げは3回目です。最初の値上げが実施されたのは2014年のことで、79ドル(約9100円)から99ドル(約1万1000円)に変更されました。その後、2018年に2回目の値上げが実施され、Amazonプライムの年会費は99ドルから119ドルに引き上げられています。



Amazonが今回発表したのは「アメリカでのAmazonプライムの値上げ」ですが、Amazonによるとその他の国と地域での値上げについても毎年検討しているとのこと。ただし、記事作成時点ではアメリカ以外の地域での値上げについて発表する予定はないとしています。