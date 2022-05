サブスク・定期購入を自動更新にしているとAppleのアプリ開発側で自動値上げが可能に

App developers can automatically increase subscription prices in some cases | AppleInsider https://appleinsider.com/articles/22/05/16/app-developers-can-automatically-increase-subscription-prices-in-some-cases Appleはサブスクリプションや定期購入の利用者が簡単かつ透過的にプランの管理が可能になるように基準を設定し続けているとのこと。Appleの包括的なアプローチには、メールやプッシュ通知、アプリ内メッセージング機能などを用いてユーザーに通知を行うことが含まれており、必要に応じてユーザーはこの通知からサブスクリプションをキャンセルできるように設計されています。

・関連記事

AppleのApp Storeでは長時間更新されていない古いアプリが削除されている - GIGAZINE



Mac App Storeの「無料アプリ」上位に無料では使えないアプリが平然と並んでいるという指摘 - GIGAZINE



「非公開アプリの配布」機能がApp Storeに登場、直接リンクを介して検索から見つからないアプリのインストールが可能に - GIGAZINE



App Storeでは未成年でもアダルトコンテンツにアクセスし放題、Appleは子どもを保護する約束を放棄しているという指摘 - GIGAZINE



2022年05月17日 14時37分00秒 in モバイル, ソフトウェア, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.