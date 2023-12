2023年12月18日 10時45分 ソフトウェア

Appleがアプリ開発者向けに「条件付き価格設定」を導入、サブスクユーザーに別サブスクの割引価格を提示可能に



Appleは2023年12月15日に、開発者に対してApp Storeでサブスクリプションサービスの条件付き割引料金を設定可能にすることを発表しました。



Announcing contingent pricing for subscriptions - Latest News - Apple Developer

https://developer.apple.com/news/?id=6e9odqgu





Apple is testing App Store discount packages so developers can pull users into more subscriptions

https://www.engadget.com/apple-app-store-developers-contingent-pricing-for-subscriptions-222205906.html





Apple announces new 'contingent pricing' feature for App Store subscriptions - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2023/12/16/apple-contingent-pricing-app-store-feature/



Appleが発表した「条件付き価格設定」とは、特定のサブスクリプションサービスに登録しているユーザーに対して、別のサブスクリプションサービスで割引価格を提示することができるようになるというものです。





海外メディアの9to5Macは「条件付き価格設定」の例として「Ocean Journalのサブスクリプション登録者に対し、通常月額5.99ドル(約850円)のMountain Climberのサブスクリプションを月額4.99ドル(約700円)で提示可能になるといったもの」と述べています。



Appleは条件付き価格設定について「新規サブスクユーザーを引きつけて維持するのに役立つ新機能です。ユーザーがあるサブスクリプションに登録している限り、別のサブスクリプションを割引料金で使用することができます」と紹介しています。





また、Appleは条件付き価格設定を「1人の開発者または2人の異なる開発者からのサブスクリプションに適用できます」と述べており、同じ開発者のサブスクリプションサービスでなくとも、条件付き価格設定の恩恵を受けることができると強調しています。



サブスクリプションの条件付き価格設定についてAppleは「現在は試験的にこの機能を導入しており、今後数カ月のうちに多くの開発者に提供予定です」と述べています。さらに、条件付き価格設定に関心を持つ開発者に対して、ウェイトリストへの登録を促すとともに、2024年1月にさらなる詳細情報を発表することを案内しています。