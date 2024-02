2024年02月27日 12時25分 ネットサービス

NetflixがApple経由での料金の支払いを拒否し始める



Appleの決済サービス経由での料金の支払いをしばらく受け付けてきたNetflixが、ユーザーに対して他の支払い方法を使用するよう通知し始めていることがわかりました。



Netflix No Longer Allowing Existing Customers to Pay For Accounts Through Apple – The Streamable

https://thestreamable.com/news/netflix-no-longer-allowing-existing-customers-to-pay-for-accounts-through-apple





Still paying for Netflix via the App Store? You’re about to get cut off - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2024/02/26/netflix-billing-app-store-support-ending/



NetflixはAppleが提供するアプリストアのApp Storeが徴収する手数料が高額過ぎるとして早くからAppleの決済サービスを介さずに利用料金をユーザーから徴収することを模索してきました。Appleに対する規制が強まる中、Netflixは新規加入者および再加入者がApple経由で料金を支払うことを拒否するようになっていましたが、すでにApple経由でサブスクリプション料金を支払っているユーザーは、それまで通りApple経由で料金を支払うことを許していました。



しかし、この仕組みが変わりはじめ、既存の顧客もApple経由での支払いができなくなる予定であることがわかりました。



海外メディアのThe Streamableによると、Netflixが一部の地域の顧客に対して「サブスクリプションを継続したければ新たな支払い方法を見つける必要がある」と通知し始めているとのこと。またNetflixの公式サイトでも「一部の国のAppleユーザーには他の支払い方法を追加するよう求める場合がある」と記されています。





Netflixなどのサービス事業者がApple経由での支払いを受け付けた場合、サービス事業者はAppleに対して15~30%の手数料を支払う必要があります。より安価な手数料で決済サービスを提供する企業も存在しますが、これまでAppleは外部のサービスを利用したアプリ内決済を認めておらず、Appleの端末向けにアプリを配信するサービス事業者は基本的にAppleが用意する支払い手段しか提供することができませんでした。さらにAppleはアプリ内に外部サイトへのリンクを設置することも禁止していたため、Netflixは長い間Appleデバイス向けNetflixアプリからの新規登録を停止していました。



その後の訴訟を経てサービス事業者は外部の決済手段についてユーザーに案内できるようになり、さらにリーダーアプリのみアプリ内に外部ウェブサイトへのリンクを設置することが許可されはじめたため、Netflixはアプリ内に自社ウェブサイトへのリンクを設置し、Appleデバイス向けNetflixアプリからの新規登録受付を再開しました。



NetflixがiOSアプリに「外部の会員登録サイト」へのリンクを埋め込み始めたことが報じられる - GIGAZINE





とはいえ、ユーザーがApple Pay等Apple経由での支払いを行った場合は手数料が取られてしまいます。Netflixは新規登録者と再加入者のApple経由での支払いを拒否することで対処し、さらに今回既存のユーザーからも拒否することで、Appleから手数料を徴収されることを完全に回避しようと目論んでいる模様。支払いについて、Netflixは別に用意したVisaやMasterCard等の外部決済サービスを利用するよう促しています。